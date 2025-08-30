ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢¥Õ¥¸50²¯±ßÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Î·ëËö¤Ë¡È12Ê¸»ú¡É¤Ç¸ÀµÚ¡¡¹ÁÁ°¼ÒÄ¹¤é¤òµð³ÛÄóÁÊ
¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬30Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢Æ±¶É¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¡Ê53¡Ë¤Î¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¡Ê73¡Ë¤ÈÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¡Ê66¡Ë¤Ë·×50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÅê»ñ²È¤Î»°¸ÍÀ¯ÏÂ»á¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹ÁÁ°¼ÒÄ¹¤Ø¤Î50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Ï¡¢Â»³²¤ÎÈÏ°Ï¤ÎÇ§Äê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥ºÅª¤ËÁÊ¾Ù¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Â»³²¤¬¿ô½½²¯±ß¤À¤ÈÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤â²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¾åÌµÍý¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«¸ÊÇË»º¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤Ê¡£ÎòÂå¼ÒÄ¹¤äÆü»Þ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Í¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
ËÙ¹¾»á¤Ï¡¢¤³¤Î»°¸Í»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡ÖÉáÄÌ¤ËÏÂ²ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£³ô¼ç¤Ø¤Î·úÁ°¾åÁÊ¾Ù¤Ï¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÆü»Þµ×¤ÏÃæµï¤µ¤óÌäÂê¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ë¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁÊ¾Ù¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿ý¤ÎÎÞ¤Îºâ»º»Ä¤·¤ÆÍ¾À¸¤òÁ÷¤é¤»¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï6·î5Æü¤Ë¹Á»á¤ÈÂçÂ¿»á¤Ø¸þ¤±¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄóÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ë28ÆüÉÕ¤Ç¡¢50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿¡£¥Õ¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæµï»á¤Î»ö°Æ¤Ï23Ç¯6·î¤ËÈ¯À¸¡£¹Á»á¤ÈÂçÂ¿»á¤ÏÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ÅÂç¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀìÌçÅª¤Ê½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤ê¡¢ÂÐºö¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÁ±´ÉÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¸¤¬6·îËö¤Þ¤Ç¤ËÈï¤Ã¤¿Â»³²³Û¤ÏÌó453²¯±ß¤È»»Äê¡£¤½¤Î°ìÉô¤òÇ¯Íø3¡ó¤ÎÃÙ±äÂ»³²¶â¤â´Þ¤á¡¢Ï¢ÂÓ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤¿¡£