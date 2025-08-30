「お寿司をお腹いっぱい食べたい！」女性は平均「5～9皿」だけど、男性は何皿食べてる？「かっぱ寿司・スシロー・銚子丸」での価格を比較

回転ずしで男女が食べる量はどれくらい？

マルハニチロの調査によると、回転ずし店で食べるすしの皿数は男性が平均11.6皿、女性は平均8.2皿となっています。全体の平均は9.9皿でした。

男女で比べると、男性のほうが3.4皿多く食べており、これは食事量や体格の違いが影響していると考えられます。男性では「10皿～14皿」食べる人が最も多く48.1％、女性では「5皿～9皿」食べる人が最も多く59.7％という結果になりました。



支払い金額は男性平均2214円、女性平均1667円

回転ずし店での1人あたりの支払い金額については、男性の平均は2214円、女性の平均は1667円でした。男性のほうが547円高くなっています。

食べ過ぎたと感じる金額については、男性が平均3290円、女性が平均2494円と回答しており、普段の支払い金額よりも1000円程度高い金額で「食べ過ぎた」と感じる人が多いようです。



おなかいっぱい食べる場合の費用を試算

今回は、おなかいっぱい食べる場合を想定して、平均皿数にプラス3皿した場合の費用を試算してみます。つまり、男性は14.6皿（11.6皿＋3皿）、女性は11.2皿（8.2皿＋3皿）として計算します。

人気ネタの価格を調査するため、マルハニチロの調査で「よく食べるネタ」の上位3つである「サーモン」「マグロ（赤身）」「ハマチ・ブリ」の価格を主要チェーン店で確認しました。



主要チェーン店別の費用試算

代表的な回転ずしチェーン3社で、上記3ネタの2025年8月7日平均価格を調べて試算した結果は以下のとおりです。



かっぱ寿司の場合

・サーモン：110円

・マグロ（赤身）：110円

・ハマチ・ブリ：210円

・3ネタ平均：約143円

おなかいっぱい食べる場合の費用

・男性（14.6皿）：約2088円

・女性（11.2皿）：約1602円



スシローの場合

・サーモン：130円

・マグロ（赤身）：130円

・ハマチ・ブリ：170円

・3ネタ平均：約143円

※スシローは店舗によって金額が異なるため、東京都世田谷区鳥山店の金額で算出しています。

おなかいっぱい食べる場合の費用

・男性（14.6皿）：約2088円

・女性（11.2皿）：約1602円



銚子丸の場合

・サーモン：462円

・マグロ（赤身）：374円

・ハマチ・ブリ：330円

・3ネタ平均：389円

※銚子丸はグランドメニューにハマチ・ブリがないため2024年2月の期間限定メニュー価格を参照しております。

おなかいっぱい食べる場合の費用

・男性（14.6皿）：約5680円

・女性（11.2皿）：約4357円



まとめ

おなかいっぱい回転ずしを食べる場合、男性なら約2088円～5680円、女性なら約1602円～4357円程度かかることが分かりました。これらの金額は、調査で判明した「食べ過ぎたと感じる金額」の平均値（男性3290円、女性2494円）と近い金額となりました。

銚子丸のような価格帯の高いチェーン店では、男性の場合は5000円を超えることもあります。一方、かっぱ寿司のような価格を抑えたチェーン店なら、男性でも2000円程度でも満足できるでしょう。おなかいっぱい食べたいときは、あらかじめ予算を決めて安いネタをメインに注文すると良いかもしれません。

また、タッチパネルからリアルタイムで、注文した合計の金額を見ることができるので、筆者はその機能を活用しています。思い切りおすしを楽しみたいときの参考にしてください。



