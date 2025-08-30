【エアコン2027年問題】2年後に「安い機種がなくなる」って本当ですか？ 自宅のエアコンは“10年以上”使っていますが、買い替えるなら「今がお得」なのでしょうか？

「エアコン2027年問題」とは？

「エアコン2027年問題」とは、どんなことを指しているのでしょうか。これは、2027年度以降に安価なエアコンが販売されなくなる可能性があることを指します。

これは、経済産業省による「家庭向けエアコン（壁掛型）の省エネルギー基準」が2027年から引き上げられることに起因しています。

省エネ性能の基準引き上げによって、2027年度から販売されるエアコンは新しい基準をクリアしなければなりません。その結果、これまでの基準で販売されていた安価なエアコンが市場から姿を消し、省エネ性能の高い高価なエアコンへ移行していく可能性があるのです。



古いエアコンと新しいエアコンでの、電気代の差はいくら？

資源エネルギー庁によると、夏・冬の家庭での1日消費電力が最も多い家電はエアコンで、夏・冬それぞれ約30％を占めており、電気代にも影響しているといえます。

それでは、古いものと新しいものでは電気代の差はどのくらいになるのかをシミュレーションしてみましょう。家庭用エアコンを1年間冷暖房で使った場合の電力消費量の目安として示される「期間消費電力量」を用いて比較してみます。



＜家庭用エアコン8畳向けでの年間電気代試算＞ 計算式は「年間電気代＝期間消費電力量×電気料金単価（31円）」です。

・2008年製（2010年度省エネ基準の達成率93％）

期間消費電力量808キロワットアワー×電気料金単価31円＝年間電気代2万5048円

・2025年製（2027年度省エネ基準の達成率103％）

期間消費電力量695キロワットアワー×電気料金単価31円＝年間電気代2万1545円

年間でおよそ3500円の差額が出てくる見込みになりました。実際の電気代はエアコン機種や使用状況・電力会社の料金プランによって変動しますので、おおまかな見込み金額として見てください。



エアコンの買い替えにベストなタイミングは？

古いエアコンを使い続けることは、故障と修理代が発生する可能性が高くなるだけでなく新型モデルよりも電気代を高く払い続けるケースも少なくないというデメリットもあります。

それでは、エアコン買い替えにベストなタイミングは、いつが考えられるでしょうか。主なポイントとして2つあります。

（1）現在のエアコンはどのような状況かをチェックする

冷房の効きが悪い・電気代が以前より高くなったと感じたり、エアコンを動かしているときに異音がしたりするなどがあれば、早めに買い替えを検討する価値があります。

（2）価格と性能のバランスを比較してみる

「価格が安いエアコンを買いたい」と考えている人は、予算内で安価なエアコンが販売されているうちに購入を検討するのも良いでしょう。

「多少高くても、最新の省エネ性能や機能を持つエアコンを買いたい」という人は、高性能モデルが販売されるまで購入を待つのも選択肢の1つです。



自治体の補助金制度を使うことも視野に入れてみよう

エアコンの買い替え・新規購入は、本体の価格だけでなく工事費など費用が高額になりがちです。例えば、6畳から8畳に適用するものは工事費用込みで7万円程度、10畳から12畳に適用するものは工事費用込みで10万円程度が相場です。

自治体によっては、エアコン購入費用補助金制度を導入しています。例えば、東京都では「東京ゼロエミポイント」制度があります。古いエアコンから省エネ性能が高いエアコンへの買い替えや、新たにエアコン購入したときに「ゼロエミポイント」が付与され、購入店舗でポイントがそのまま割引として適用されます。

買い替え・新規購入それぞれに対象期間があり、エアコン性能や買い替え対象の製品年式などによって付与されるポイントが異なります。買い替えでは最大で7万円、新規購入では1万円の割引が受けられます。



まとめ

「エアコン2027年問題」とは、省エネ性能基準引き上げによって安価なエアコンが販売されなくなる可能性が出てくるという問題です。

初期費用が高くなりますが、省エネ性能に優れた高性能なエアコンの導入は、長期的に見れば家庭の電気代を節約できるチャンスでもあります。

エアコンを買い替えるときには、単なる家電の購入ではなく「快適な生活と電気代の節約」を目的として、最適な機種を選ぶことが望ましいでしょう。



