巨人OBの松井秀喜氏（51）と高橋由伸氏（50）が30日、都内で行われた週刊ベースボール創刊4000号記念企画トークショーに出席した。

2人だけでは初だというトークイベント。司会から「ファンは松井監督を見たいと思っている」と振られると、松井氏は「阿部慎之助ジャイアンツをしっかり応援して、大事な後輩ですし、頑張ってほしいというのが大前提」と前置きした上で返答した。

「長嶋監督と過ごした日々、由伸はじめ素晴らしいチームメートと過ごした日々は、自分にとってかけがえないのもの。18歳から28歳、ずっとジャイアンツの選手として日々、過ごしてきたものは、消えることはない。やっぱりジャイアンツは今でも大好き、気になる」と古巣への愛を語り、「じゃこれからジャイアンツと今後どう関わるか、ということになると、正直わかりません、将来のことは。ただ、やっぱりジャイアンツをよくしたい、いいチームにしたいという気持ちは自分自身思っています。ですから、それは、この先、どうなるかわからない」と語った。

恩師の巨人終身名誉監督の長嶋茂雄さんが死去した際、「長嶋監督と生前、約束したこともあります。その約束を果たしたいなと思います」と発言していた松井氏。「“監督との約束”って言わなければよかったと思って。いろいろ憶測を…。あのときは気持ちが高ぶっちゃって。約束が何かはいえないですけれど、ただ、ジャイアンツの未来に自分自身が関わっても不思議ではないかなと思っています」と含みを持たせた。

続けて隣の高橋氏に「我々ほぼ年が一緒。どうする？監督2人制？」と振ると、会場は大盛り上がり。高橋氏は「あのとき“約束あります”とかとんでもないこと言い出したなと」と先輩をいじりつつ、「松井さんも僕もそうですけれど、慎之助が頑張っているなかで、われわれやらせてもらえる可能性がある人間たちが、次やりますといっちゃいけないと思う。やっぱりやっている人からすると、次やる人がいるというのは、気分のいいものではない。みなさんが期待してくれるのはありがたいんですけれど」とこちらも前置きした上で、「そうなれば、なんでもできることはお手伝いさせていただこうかなと思います」と共闘を約束した。