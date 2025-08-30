Ë¾·îÍý·Ã¡¡Á¥±Û±Ñ°ìÏº¤È¥í¥±Àè¤Ç¤Î2S¸ø³«¤·¡ÖÀèÆü¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡ÄËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎË¾·îÍý·Ã¡Ê53¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê65¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾·î¥¢¥Ê¤Ï¡ÖBS10¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡ØTHE »Å»ö¿Í¡ÁÂç¿Í¤Î¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¡ÙµÜºê¸©°½Ä®¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂç¼«Á³¤ÎÃæ¡¢Ç®¤¤»Å»ö¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¼¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤â´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¤ÈBS10¤ÎPRÂç»È¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤ò¼ê¤ËÁ¥±Û¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÁ¥±Û¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡¢ÀèÆü¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡ªÃÎÀ¤ä¶µÍÜ¤¬¤¢¤ê¡¢Í¦´º¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¯¡¢»×¤¤¤ä¤êµ¤¸¯¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤ÊÊý¡ª¡ª¤½¤·¤Æ¤ª¼ò¹¥¤¡ª¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¤¥í¥±¤ÏÁ¥±Û¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢23ºÐ²¼¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¡¢ºò²Æ¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥±Û¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀÖ¤¤°áÁõ¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÀèÆü¡¢Á¥±Û¤µ¤ó¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤¬ÃÂÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¿·¤·¤¤Ì¾¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀÖ¤â»÷¹ç¤Ã¤ÆåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£