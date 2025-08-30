思わぬところから飛んできたキラーパスに、必死のアピールだ。タレント・矢口真里が8月29日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。パチンコ派とスロット派に分かれて、長所・短所などをぶつけ合うディベート企画に参加したが、この中で不意に自身の恋愛観を問われ「今、一筋だよ！大丈夫だよ！」と声を張る場面があった。

【映像】矢口真里、必死の「一筋」アピール

同番組では「カチ盛り徹底論争 パチンコVSスロット」として、パチンコ派とスロット派がそれぞれの思いをぶつけ合っていた。流れの中で、大阪ミナミの現役キャバ嬢・紅葉が「（パチンコは）時間の効率が悪いし、スロットを打っている時はスロットのことを考えたい」と切り出すと、これにパチンコ派のレインボー・ジャンボたかおが「（紅葉は）2人と付き合えるタイプ。普通はその人のことを24時間考えるのに、あの子は『この人と合っている時はこの人』だ」と、気持ちを切り替えるタイプだと指摘した。

これに紅葉は、なぜかパチンコ派の矢口に向かって「どう思いました？矢口さん、そうですよね」とパス。中立な立場で見ていたさらば青春の光・森田哲矢も「矢口さん、恋愛観はどうなんですか？バグってる方ですか？」と付け加えた。

ここでジャンボたかおは、すかさず「矢口さん、2人かー！」と頭を抱えて絶叫した。というのも矢口は今から12年前、男性関係による不祥事が大々的に報じられた経験があるからだ。それでも矢口はめげずに「今、一筋だよ！大丈夫だよ！」と小柄な体を全て使うように必死のアピール。スタジオ内には大きな笑いが起きていた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

