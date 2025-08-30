¡Ö¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤è¡×³§Æ£°¦»Òà¹ë²÷¥Ú¥í¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©¤Ù¤Ã¥×¥ê¡×¡Ö¤É¤ó¤Ö¤ê»ý¤Ã¤Æ°û¤à»Ñ¤¬¤¤¤¤¡×
àÄÁÌ£áÎä¤ä¤·Åí¥é¡¼¥á¥ó¤ò´®Ç½
¡¡¤½¤ÎÈþËÆ¤È½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Ç¿Íµ¤¤ÎÈþ¿Í¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¹ë²÷¤Ê¥é¡¼¥á¥ó´°¿©¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥í¥±¡Á¥ª¥ó¥¨¥¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªÎä¤ä¤·Åí¥é¡¼¥á¥ó¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï³§Æ£°¦»Ò(41)¡£
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖRamenæÇ¿é¡×µ¨Àá¸ÂÄêàÎä¤ä¤·Åí¥é¡¼¥á¥óá¤Î¤É¤ó¤Ö¤ê¤òÎ¾¼ê¤ÇÊú¤¨¹ë²÷¤Ë¥¹¡¼¥×¤ò¤¹¤¹¤ê¡¢åºÎï¤Ë°û¤ß´³¤·¤¿¶õ¤Î¤É¤ó¤Ö¤ê¤òÄ¯¤á¤ëÍÍ»Ò¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£¤½¤Î´é¤Ë¤Ï¤´µ¡·ù¤Ê¾Ð¤ß¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥×¤Þ¤Ç¥Ú¥í¥ê¡ª¡×¡ÖµðÂç¤É¤ó¤Ö¤ê¤ò¤¹¤¹¤ë°¦¤Á¤ã¤ó¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©¤Ù¤Ã¥×¥ê¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Î´î¤ó¤À¾Ð´é¤è¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¥Í¡×¡Ö¤É¤ó¤Ö¤ê»ý¤Ã¤Æ°û¤à»Ñ¤¬¤¤¤¤¤Í¡¡¿è¤À¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³§Æ£¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2005Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×4ÂåÌÜ¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢17Ç¯2·î¤«¤éCBC¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ ¡×¤ÎÍËÆüÊÌ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£BS-TBS¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡