¡¡½÷Í¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹(37)¡á¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡á¤¬¥ê¥¾¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Æî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¡¢ÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¿åÃå¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥¹¥¨¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ£¿ô¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Æ¤¬»÷¹ç¤¦~¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡Á¡×¡Ö¤â¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Í¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¹ü³Ê¤«¤é¤·¤ÆÈþ¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤À¤±¤Ç¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤Æñ¤¤¡×¡ÖÂ¤ÎÄ¹¤µ¤¬¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ ÜÆÁÒ¤Ï2004Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¥ó¥É¥ê¡£¡ÁDance¡ùDrill¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£09Ç¯¤Ë±ÍÂÀ¤ÈW¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖÍ¾Ì¿1¥ö·î¤Î²Ö²Ç¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2»ù¤ÎÊì¤ÇÉ×¤ÏÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¡£