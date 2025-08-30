まだまだ日差しが厳しいこの季節こそ、家に居ながら注文できるお取り寄せグルメの本領発揮！中国黒酢が香る京都の老舗中華料理店の黒酢麺や新鮮なイワシとサクラマスのマリネ、優しい飲み口の飲むお酢など、爽やかな酸味が効いたものを中心に、身体が自然と欲するような品々を揃えました。

疲れた身体に沁み入るおいしさ

厳選の７品。まずは、酒肴におすすめの逸品から。富山より届く『マリネと糀漬けセット』は、「やさしく穏やかな酢の加減、旨みを引き出した魚のほどよい締まり具合までカンペキ！」、「とにかく品のよい味わい。冷酒を飲みたくなります」（担当ライターほか）。ギフトにしても喜ばれること間違いなしです。

ニンニクとレモンが香る『サバのコンフィタード』は、よく冷えた白ワインとともに、『和ピクルス』は、つまみとしてはもちろん、料理やサラダにアレンジするのも楽しい限り。

夏バテ対策といえば梅干しも定番だが、『万能梅肉ペースト』は、「和えるだけ、かけるだけ、つけるだけなど、使い勝手がいい」（弊誌担当編集）。「紀州南高梅に昆布やカツオ節の風味が合わさり、セットの３種とも安定感のあるおいしさです」（お取り寄せ倶楽部バイヤー）。

続いて、酸味・辛み・香味の三拍子揃い、スタッフ一同を唸らせたのが、京都の中華料理店による『黒酢麺』。「黒酢の芳醇な香りと旨み、ラー油のほどよい辛みのバランスが最高！細麺との相性も文句なし」、「小松菜、もやし、味付け豚バラ肉までセットになって至れり尽くせり」（フードスタイリストほか）。まろやかな酸味で心地よく箸が進むうえ、スタミナ面もバッチリです。

最後は、身体が喜ぶスープとドリンクを。『完熟トマトのスープ』は、「一見濃厚なのに、あと口は不思議とさっぱり！」と、感嘆の声が上がるほど絶妙な口当たり。「トマトの旨みの後から軽やかな酸味が追いかけてきて、いくらでも飲めそう（笑）」（カメラマン）。『のむ酢セット』は水や炭酸で割り、風味豊かですっきりとした飲み口を楽しんで。

今回のラインナップは、おいしくやさしく、心をほどいてくれる商品ばかりです。

黒酢麺（4食）｜楽仙樓

中国黒酢が香る、すっきりとして奥深い味わい

楽仙樓「黒酢麺（4食）」｜販売価格 ￥6,300（税込・送料無料）

京都の中華料理店でまかないから生まれたコチラ。鶏がら醤油スープに、長期熟成のまろやかな黒酢『鎮江香醋』とラー油を効かせた酸っぱ辛さが心地いい逸品だ。端正な細麺がするりと胃に収まる。小松菜、もやし、味付け肉もセットで、手軽＆具沢山なのもうれしいところ。

【食べ比べ！審査員の評価】

「黒酢の旨みとほどよい辛みのバランスがよく、香り豊かな一杯。酸味は穏やかで、麺までおいしく、箸が進む。しかも具材付きなんて最高!」

【商品規格】

「黒酢麺（4食）」のお取り寄せはこちら

名称：惣菜内容量：440g（うち生麺120g）×4袋配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)保存方法：冷凍賞味期限：冷凍365日備考：解凍後は賞味期限にかかわらず、当日中にお召し上がりください。製造者：【楽仙樓株式会社】 〒600-8091 京都府京都市東洞院通四条下ル元悪王子町37

マリネと糀漬けセット（6個）｜よね田

富山県南砺市の地で育まれた発酵食

よね田「マリネと糀漬けセット（6個）」｜販売価格 ￥5,900（税込・送料無料）

新鮮なイワシとサクラマスは、調合酢に漬けてマリネに。米酢や玉ねぎの自然な甘みと魚の旨みが調和して、品よく旨い。糀漬けは、サバと紅芯大根の食感の対比、発酵によるまろやかな味わいが印象的。3種とも添加物不使用。爽やかでやさしい食べ心地が実にいいのだ。

【食べ比べ！審査員の評価】

「酢の〆方が絶妙。いずれも魚の旨みが巧みに引き出されていて秀逸です。冷酒と合わせて酒肴に、サラダに。夏の終わりのギフトにも良さそう」

【商品規格】

「マリネと糀漬けセット（6個）」のお取り寄せはこちら

名称：マリネと糀漬け内容量：いわしのマリネ200g×2、サクラマスのマリネ110g×2、サバと紅芯大根の糀漬け90g×2配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)保存方法：冷凍賞味期限：冷凍90日製造者：【株式会社ヨネダ】 〒939-1732 富山県南砺市荒木887-1

完熟トマトのスープ6食セット｜ひだまりとアンダンテ

トマトが濃厚でフレッシュな酸味が心地よいスープ

ひだまりとアンダンテ「完熟トマトのスープ6食セット」｜販売価格 ￥5,600（税込・送料無料）

福岡の地から届くのは、女性たちが手がける安心安全な素材とレシピによる野菜スープ。ミネラル豊富な土で育った桃太郎トマトを収穫当日に加工、自家製ブイヨンでのばして旨みと栄養を凝縮したフルーティな甘みの後にやわらかな酸味が広がり、滋味が沁み入るおいしさだ。

【食べ比べ！審査員の評価】

「濃厚すぎず、酸味も強すぎない。やさしい口当たりの中にトマトのフレッシュさも感じられ、あと口は爽やか。飲み疲れしない味わいに好感!」

【商品規格】

「完熟トマトのスープ6食セット」のお取り寄せはこちら

名称：惣菜内容量：1パック 180g×6個配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)保存方法：冷凍賞味期限：冷凍90日販売者：【ひだまりとアンダンテ】 〒823-0017 福岡県宮若市倉久890番地製造者：【株式会社花田農園】 〒807-1305 福岡県鞍手郡鞍手町新延1934

のむ酢セット（柚子・生姜・檸檬）｜センナリ

リンゴ酢やはちみつを使いぐっと飲みやすく

センナリ「のむ酢セット（柚子・生姜・檸檬）」｜販売価格 ￥5,300（税込・送料無料）

国産純りんご酢と広島の天然地下水をベースに、ハチミツなどを合わせて飲みやすく仕上げた飲むお酢。高知県産すり生姜、徳島県産柚子果汁、広島県産レモン果汁100％をそれぞれ加えた3種のフレーバーで、爽やかな香りと風味が特長だ。水や炭酸で割って楽しんで。

【食べ比べ！審査員の評価】

「生姜はすりおろしがたっぷり入って風味豊か。柚子とレモンは炭酸で割るとすっきり爽快。アイスやムニエルのソースなどアレンジ使いもOK」

【商品規格】

「のむ酢セット（柚子・生姜・檸檬）」のお取り寄せはこちら

名称：飲料酢内容量：のむ檸檬酢、のむ柚子酢、のむ生姜酢×各1本（200ml）配送形態：常温 (宅配BOX・置配不可)保存方法：常温賞味期限：常温365日製造者：【センナリ株式会社】 〒731-3362 広島市安佐北区安佐町久地2683-25

【モン・テルセーロ監修】 サバのコンフィタードレモン風味｜KK企画

白ワインを呼ぶ、スペインバルの味をそのまま自宅に

KK企画「【モン・テルセーロ監修】 サバのコンフィタードレモン風味」｜販売価格 ￥4,650（税込・送料無料）

脂がのったサバを厳選。スチ ーム調理でふっくら旨みを閉じ込めた逸品は、スペインバル『モン・テルセーロ』の監修だ。ニンニクを効かせたオリーブオイルで和えてあり、レモンとタイムの爽やかな香りも相まって何とも食欲をそそる。皿に盛るだけで家飲みが格別に。

【食べ比べ！審査員の評価】

「サバの身が立派で食べ応え十分。ニンニクも効いていて、夏バテ気味の身体にぴったり。レモンとタイムが添えられているのもニクいです」

【商品規格】

「【モン・テルセーロ監修】 サバのコンフィタードレモン風味」のお取り寄せはこちら

名称：サバのオリーブオイル漬け内容量：70g×4袋配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)保存方法：冷凍賞味期限：冷凍365日販売者：【ＫＫ企画株式会社】 〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1製造者：【株式会社シェモワ】 〒378-0408 群馬県利根郡片品村花咲1594

万能梅肉ペースト3種セット｜ニチモウフーズ

紀州南高梅とカツオ節や昆布との絶妙なバランス

ニチモウフーズ「万能梅肉ペースト3種セット」｜販売価格 ￥3,240（税込・送料無料）

生産者が自社農園で育てた完熟の紀州南高梅を使用。枕崎産本枯節が豊かな風味を添える「かつお梅肉」、北海道産昆布の旨みが絡む「こんぶ梅肉」、国産ハチミツと合わせた「はちみつ梅肉」の3種。のせて、和えて、ディップにも。多彩な料理に使える万能ペーストだ。

【食べ比べ！審査員の評価】

「完熟梅の梅肉をベースに、素材それぞれの個性が生きた味わい。おにぎりの具や和え麺に◎。甘やかな「はちみつ梅肉」は生野菜につけてもよし」

【商品規格】

「万能梅肉ペースト3種セット」のお取り寄せはこちら

名称：調味梅肉内容量：かつお、はちみつ、昆布 各100g×1p配送形態：常温 (宅配BOX・置配不可)保存方法：常温賞味期限：常温4ヶ月販売者：【ニチモウフーズ株式会社】 〒550-0013 東京都中央区築地3-9-9 築地3丁目ビル9Ｆ製造者：【株式会社愛須食品】 〒645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄128-1

和ピクルス5種セット｜季咲亭

地産地消と出汁にこだわった静岡発の酢漬け

季咲亭「和ピクルス5種セット」｜販売価格 ￥3,980（税込・送料無料）

主役は、静岡県産の旬の野菜と果物。醸造酢に厳選したカツオ節や昆布ダシを合わせ、無添加無着色で丁寧に漬け込み、酸味のまろやかなピクルスに仕立てた。そのまま食すのはもちろん、「きのこ」「海苔」はご飯と一緒に、「新玉ねぎ」は魚にかけて南蛮漬け風にしても美味。

【食べ比べ！審査員の評価】

「「海苔」が面白い。磯の香りとカツオの風味に、すっきりとしたあと味で唯一無二。白ワインベースの「いちご」は甘くデザート感覚で楽しめる」

【商品規格】

「和ピクルス5種セット」のお取り寄せはこちら

名称：惣菜内容量：きのこ、パプリカ、いちご、玉ねぎ＆人参、海苔×各1個配送形態：常温 (宅配BOX・置配不可)保存方法：常温賞味期限：常温30日備考：開封後は、冷蔵保存してください。製造者：【株式会社 季咲亭】 〒420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷５丁目１番地６

おわりに

