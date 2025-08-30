INNISFREE♡レチノール PDRN アドバンスド マスク1枚入り新発売

INNISFREEから、人気の『レチノール PDRN アドバンスド マスク（5枚入）』に続き、1枚入りタイプが2025年9月1日（月）より公式オンラインで順次発売♡純粋レチノール3種¹とグリーンティーPDRNTM²のW効果でハリと輝きに満ちたツヤ肌へ導きます。無香料・無着色・ヴィーガン認証取得*⁴で毎日のスキンケアに取り入れやすく、持ち運びやお試しにもぴったりです♪

3種のレチノールとPDRNのW効果

『レチノール PDRN アドバンスド マスク（1枚入）』は、純粋レチノール、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン、メチレンジオキシケイヒ酸コジル¹と、チェジュ島茶葉由来のグリーンティーPDRNTM²をたっぷり配合。

肌の表面から角質層まで美容成分が浸透*³し、乾燥やエイジングサインが気になる部分を集中ケア。自宅で手軽にクリニック級のハリとツヤ肌を体感できます♡

*¹ レチノール、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン、メチレンジオキシケイヒ酸コジル（全て整肌成分)

*² 乳酸桿菌培養溶解質（保湿成分)

*³ 角質層まで

肌にぴったり密着するゲルマスク

伸縮性の高いゲル状マスクシートは、美容液成分をしっかり吸収し肌に密着。厚みは一般的なマスクの1.5倍⁵で、やわらかくふっくらとした肌触りを実現。

角質層まで浸透³するので、乾燥が気になる目元や口元にも安心して使用できます。10分間の集中ケアで潤いを閉じ込め、透明感とハリのあるツヤ肌へ導きます♪

*³ 角質層まで

*⁵ 自社調べ

無香料・無着色でヴィーガン認証取得

肌と環境にやさしいオリジナル処方♡無香料・無着色、韓国ヴィーガン認証取得*⁴済みの安心設計で、敏感肌の方も使いやすいマスクです。

海藻由来のアルギン酸を配合したゲルシートが美容液成分を逃さず保持し、朝晩問わず手軽にスキンケアルーティンに取り入れ可能。

旅行やジムなど外出先での使用にも便利な1枚入りタイプです♪

*⁴ 韓国ヴィーガン認証院にて

毎日使える1枚入りマスク



INNISFREEの『レチノール PDRN アドバンスド マスク（1枚入）』は、純粋レチノール3種¹とPDRNTM²のW効果でハリとツヤを与え、伸縮性の高いゲルシートが美容液を肌に密着³♡

無香料・無着色・ヴィーガン認証取得⁴で敏感肌にも安心。2025年9月1日（月）より公式オンラインで購入可能で、毎日のスキンケアやお試しにもぴったりです♪