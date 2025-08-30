¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¾¡Íø¤Î½÷¿À¡ª¡×ÃÏ¸µ½Ð¿È¸µ¥¢¥¤¥É¥ëàÅ·»È¤Îº¸µÓá¤ËµÓ¸÷¡ª¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼ÅÐ¾ì¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÄ®ÅÄ¤Ø¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ëà¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼á
¡¡ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Î3¡¼0¾¡Íø¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J1¡¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡½¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºå¸ý¼îÈþ¡£
¡¡Ä®ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Îºå¸ý¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Çò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ËÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Çº¸Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ®ÅÄ¤Ø¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡ª²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¡Öº¸Íø¤¤Ê¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤º¸¥¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ê¡¼¥°7Ï¢¾¡¡¢¸ø¼°Àï10Ï¢¾¡¡ª¤Þ¤µ¤Ë¾¡Íø¤Î½÷¿À¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºå¸ý¤Ï2016Ç¯¤Ë3´üÀ¸¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£24Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£