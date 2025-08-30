¡ÖÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡ß¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡×¤Î¥­¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÌ³¤á¤¿ºå¸ý¼îÈþ​​​​​​​(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àtamami__official¤è¤ê)

²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë­à¥­¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼­á

¡¡ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î½÷À­¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥­¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Î3¡¼0¾¡Íø¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J1¡¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡½¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥­¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºå¸ý¼îÈþ¡£

¡¡Ä®ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Îºå¸ý¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Çò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ËÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Çº¸Â­¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¡£

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ®ÅÄ¤Ø¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡ª²Ä°¦¤¹¤®¡ª​¡×¡Öº¸Íø¤­¤Ê¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤º¸¥­¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ê¡¼¥°7Ï¢¾¡¡¢¸ø¼°Àï10Ï¢¾¡¡ª¤Þ¤µ¤Ë¾¡Íø¤Î½÷¿À¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

º¸Â­¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ëºå¸ý¼îÈþ
(ºå¸ý¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àtamami__official¤è¤ê)

¡¡ºå¸ý¤Ï2016Ç¯¤Ë3´üÀ¸¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£24Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£