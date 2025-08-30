¡ÖÄï¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ÇØ¤¬¡Ä¡×Éã¤ÏÌ¾Í¥¡¢Êì¤ÏÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëà»°±º·»Äïá¤¬Â·¤Ã¤¿!·ÝÇ½°ì²È¡¢·ã¥ì¥¢¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥ä¥Ð¥Ã!¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤ÏÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äï¤µ¤ó¤ÏÉ´·Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ä¡×
¡¡Éã¤Ï»°±ºÍ§ÏÂ¡¢Êì¤Ï»³¸ýÉ´·Ã¡Ä¡£Â©»Ò2¿Í¤â·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ì²È¤Îà·»Äï¤¬Â·¤Ã¤¿áµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ËSNS¤Ç¤ÏÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤¬ÌÚÍËÆü¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥¥é¥¹¥¿¡×(FM NACK5)¤Ç¤Îà·»Ëå½é¶¦±éá¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»°±ºÍ´ÂÀÏ¯(41)¡£¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç½é¶¦±é¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢8·î28Æü¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷²ó¤ÇÄï¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°±ºµ®Âç(39)¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Íá°á»Ñ¤ÎÍ´ÂÀÏ¯¤È¹õ°ì¿§¥³¡¼¥Ç¤Îµ®Âç¤¬Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ÇÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä·»Äï¤¬ÊÂ¤ó¤À»Ñ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤´·»Äï¤Î¼Ì¿¿½é¤á¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¤´·»ÄïÂ·¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¢¡×¡ÖÍá°á»Ñ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Í´ÂÀÏ¯¤µ¤ó♡µ®Âç¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ÇØ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ä¥Ð¥Ã! ¡¡·»Äï¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤ë»ÑÇÒ¤á¤Æ´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤ÈÍ´ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤ÏÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ®Âç¤µ¤ó¤ÏÉ´·Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö·»Äï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¡¢¤¤¤¨! »°±º¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Á´°÷¡¢Âç¹¥¤♡¡×¡Ö¿Æ»Ò¡¢É×ÉØ¶¦±é¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£