¡¡½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬£³£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡¡¡½£Ä£é£ö£å¡¡£é£î¡¡£×£ï£î£ä£å£ò£ì£á£î£ä¡½¡×¡Ê¼Ä¸¶½ÓºÈ´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡±Ñºî²È¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¤ÎÌ¾ºî¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¡£¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À½÷¤Î»Ò¡¦¤ê¤»¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¸¶¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¶ÛÄ¥¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤òÊÌ¡¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤³¤ÎÆü¤¬½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¦±é¼Ô¤â¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö³§¤µ¤ó¤Ç¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Ë£²£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥±¡¼¥¤âÂ£¤é¤ì¤ë±é½Ð¤â¡£ÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾®ÌîÍ§¼ù¡¢È¬ÅèÃÒ¿Í¡¢¾¾²¬çýÍ¥¡¢¥Þ¥¤¥«¡¡¥Ô¥å¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¤âÅÐÃÅ¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Î´ÖµÜ¤¬¡Ö¼ç±é¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢ÀèÇÚ¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£