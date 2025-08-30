¡ÚÂ³Êó¡ÛÀ¾Å´Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¤¬ÄÌ¾ï¥À¥¤¥ä¤ËÉüµì¡¡¿®¹æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç°ì»þÌøÀî ¡Á ÂçÌ¶ÅÄ¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡Ê8·î30Æü¸á¸å0»þ27Ê¬¤´¤íÈ¯À¸¡Ë
¡¡À¾Å´¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¸á¸å0»þ27Ê¬¤´¤í¡¢Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ³« -¡ÁÅÏÀ¥¤Ç¿®¹æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Æ±0»þ56Ê¬¸½ºß¡¢·¸°÷¤òÇÉ¸¯Ãæ¤ÇÆ±Àþ¡ÊÂÀºËÉÜÀþ¡¦´ÅÌÚÀþ´Þ¤à¡Ë¤ÎÁ´Àþ¤ËÎó¼ÖÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±1»þ1Ê¬¸½ºß¡¢Æ±ÀþÌøÀî ¡Á ÂçÌ¶ÅÄ¤Ç±¿¹Ô¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£±¿¹Ô¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎó¼ÖÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±2»þ15Ê¬¸½ºß¡¢·¸°÷ÅÀ¸¡Ãæ¡£Éüµì¸«¹þ¤ß¤ÏÆ±3»þ¤òÍ½Äê¡£Æ±3»þ1Ê¬±¿¹Ô¤òºÆ³«¤·¤¿¡£Æ±4»þ12Ê¬¤ËÄÌ¾ï¥À¥¤¥ä¤ËÉüµì¤·¤¿¡£