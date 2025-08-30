¶áµ¦³ØÀ¸Ìîµå³«Ëë¡¡ºåÆîÂç¤¬½Õ¤ÎÇÆ¼Ô¡¦ÆàÎÉ³Ø±àÂç¤Ë¾¡Íø¡¡·è¾¡ÂÇ¤Ï1Ç¯¤ÎÃæÂ¼¹·ÂÀ¡Ö¹Ê¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¶áµ¦³ØÀ¸Ìîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Âè1Àá1²óÀï¡¡ºåÆîÂç3¡½0ÆàÎÉ³Ø±àÂç¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡Âçºå¥·¥Æ¥£¿®¶â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºåÆîÂç¤¬½Õµ¨¥ê¡¼¥°ÀïÍ¥¾¡¤ÎÆàÎÉ³Ø±àÂç¤Ë²÷¾¡¡¢½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë¥«¡¼¥É¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1²óÎ¢¡¢¤¤¤¤Ê¤ê1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿2Ç¯À¸¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦¸µÌÚÏËæÆ¡Ê´ôÉìÂè°ì¡Ë¤¬Áê¼êÂÇÀþ¤Î3¡¢4ÈÖ¤òËÞÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£Â³¤¯2²óÎ¢¤âÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢9ÈÖ¡¦±üÀ±Æ·¡Ê2Ç¯¡á¹ÎÍ¡Ë¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤È1ÈÖ¡¦Î¢Ìî¾æ¡Ê3Ç¯¡áÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡Ë¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇÃÛ¤¤¤¿2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç3ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¹·ÂÀ¡Ê1Ç¯¡áºÑÈþ¡Ë¤¬ÃæÁ°¤ËÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÊÑ²½µå¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬Éâ¤¤¤Æ´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÈ´¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡ËÈùÌ¯¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢È´¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½éµå¹¶·â¤ÎÀÑ¶ËÀ¤¬¸ù¤òÁÕ¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å¸³«¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¡£7²ó¤Ë8ÈÖ¡¦ÅÚÁÒÎÜ°áÅÍ¡Ê4Ç¯¡áÍ·³Ø´Û¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÂÇ¡¢9²ó¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î9ÈÖ¡¦ÎëÌÚ³¤ÅÔ¡Ê1Ç¯¡áÊ¡ÃÎ»³À®Èþ¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÂÇ¤Ç¥À¥á²¡¤·¤¹¤ë¤Ê¤ÉºåÆîÂç¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡³À²¼¿¿¸ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½øÈ×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µÌÚ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤·¤¿¡£·ÑÅê¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢8²óÅÓÃæ¸òÂå¤ÇÅêÆþ¤·¤¿ÅÄÃæÎÏ¿Í¡Ê3Ç¯¡áÍúÀµ¼Ò¡Ë¤È¤Î´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£