５人組グループ「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の平松賢人が３０日、都内でメジャーデビュー曲「メラメラ」のリリース記念ライブを行った。

１か月前から活動拠点の名古屋を中心にキャンペーンを行い、２７日にメジャーデビュー。「今まで応援してくれた方々、グループの違うメンバーを応援している方、そして僕を応援してくれている方、たくさんの方にお祝いしてもらった」と喜びをかみしめた。

新曲については「暑い世の中にぴったりの曲。『暑さも超えるような恋をして、夏を楽しんだら素敵な時間を過ごせるんじゃない』みたいな、爽快感があって心が解放されるというか、そのひとつのツールになればと思います」とアピールした。

念願のメジャーデビューだが、強い覚悟も背負っている。「３０歳というタイミングで人生を懸けて勝負させていただいている。全国区になって、日本の大スターになって、それでも名古屋で活動をして地元を元気に出来たらいいなと思っています」と自身の夢を語った。

「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」は２０１０年に東海エリア出身・在住のメンバーで結成されたエンターテインメント集団。１６年には日本レコード大賞新人賞を受賞した。平松はダンスリーダーを務めており、ソロシングル「灼熱ロマンス」「ア・ヤ・シ・イ・ネ」で演歌・歌謡ランキング２作連続１位を獲得。演歌第７世代の歌手とともにライブやイベントなども行っている。