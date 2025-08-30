８月３０日の札幌５Ｒ・２歳新馬（ダート１７００メートル＝１３頭立て）は、１番人気のリュウカルネ（牡、美浦・伊藤圭三厩舎、父ドレフォン）が、デビュー戦を白星で飾った。２３年のカペラＳで２着に好走したチェイスザドリームの半弟という血統。勝ち時計は１分４６秒３（重）。

外の１２番枠から好スタートを決めて、そのまま逃げたタイセイモノリスを見る形で２番手へ。４コーナーでは早くも前と馬体を併せにいって、直線で満を持してゴーサインを出すと、後続を突き放して２着のケイアイアギトに３馬身半差をつけた。

横山武史騎手は「完勝だったと思います。調教の時からすごく能力を感じていたので、まだ緩くてこれからの馬ですけど、初戦から楽しみにしていました。逃げてもよかったんですが、先頭に立ったら物見をしてみたり、まだ競馬が分かっていなくて集中しきれていないところがあるので、もっともっと成長してほしいなと思います」と勝利を振り返った。

伊藤圭調教師は「馬格があってスピード血統なので、距離がもてば最高ですね。（２４年のセレクションセールの時から）馬は良かったですからね。勝って良かったです」と、うれしそうにうなずいた。