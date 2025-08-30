

映画『国宝』｜主題歌「Luminance」原摩利彦 feat. 井口 理（King Gnu）サムネイル（C）吉田修一／朝日新聞出版 （C）2025 映画「国宝」製作委員会

映画『国宝』の特大ヒットを記念して、本編映像を使用した主題歌「Luminance」 原摩利彦 feat. 井口 理のスペシャルMVをソニーミュージックオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

【動画】【主題歌MV】 映画『国宝』主題歌「Luminance」原摩利彦 feat. 井口 理（King Gnu）

吉沢亮が主演を務め、横浜流星が共演する映画『国宝』は、興行邦画実写としては22年ぶりの収入100億円突破を果たし、空前の社会現象となっている。

主題歌「Luminance」を担当するのは、映画の音楽も手掛ける原摩利彦。作詞には坂本美雨が参加。そしてKing Gnu井口 理が歌唱参加している。

「特別な誰かの人生に喝采を送りたい」という制作陣からの強いオファーを受けた井口の、透き通った歌声と、魂の高揚を感じる音楽で、美しく壮大な『国宝』の物語のラストを締めくくり、感動の涙で劇場を席巻するような楽曲に仕上がっている。

そんな主題歌「Luminance」原摩利彦 feat. 井口 理に乗せて、映画本編映像が映し出される今回のスペシャルMVは、劇場で体感する感動を呼び起こすことだろう。