セリアで早く出会いたかった〜！「スタンドタイプって珍しい！」仕事が捗る便利な文具

セリアで便利な文具を発見しました。仕事のタスクや予定などを、一目で確認できるチェックリストメモ。縦長タイプで書き込む欄もたっぷりあります。しかも普通のチェックリストメモと違って、スタンドメモとしても使える優れもの！ふとした時に目に入るので、残りのタスクを把握しやすく仕事が捗りますよ。

商品情報

商品名：Wリング チェックリストメモ 50枚

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦150mm×横72mm

販売ショップ：セリア

タスクや作業を見逃さずしっかり管理できる◎セリアで賢いメモ帳を発見！

アイディア文具といえば、やっぱりセリア。先日、また気になる商品を見つけました。

それが、こちらの『Wリング チェックリストメモ 50枚』という商品。チェックリストとして使えるリングメモです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

欄が12個あるので、その日の仕事のタスクや予定などをたっぷり書き込めます。

完了したタスクは左側の四角い部分にチェックマークを入れることで、完了したものを簡単に把握できます。

台紙を折り曲げることで、スタンドメモとしても使用できます！

普通のチェックリストメモはよく見かけますが、このようにスタンドタイプのメモは珍しいですよね。

スタンドにしてデスクに置いておけば、ふとした時に目に入りやすいです。

やるべきタスクや残っている作業の量を把握しやすくなります。

PC上でもタスク管理をしていましたが、手書きにすることでよりしっかりと頭に入り、仕事が捗ります◎

貼るだけで仕事が捗る！作業効率がアップする便利な付箋にも注目◎

同じくセリアで販売されている『お仕事メッセージふせん』と『事務作業効率化ふせん』もおすすめです！

どちらも付箋なのですが、書類に一言添える時に使えるメッセージがあらかじめプリントされており、なかなか便利ですよ。

『お仕事メッセージふせん』は、「ご確認お願いいたします」、「←ご捺印お願いいたします」、「〜月〜日までにお願いいたします」、「至急お願いいたします」の4種類がセット。

付箋とはいえ粘着力があるので、簡単には剥がれず安心して使用できます。

右側は捺印できるようにあえてスペースがあり、そこだけ糊がついておらずめくりやすくなっているのもポイントです。

『事務作業効率化ふせん』は、「ご記入お願いします」、「ご捺印お願いします」の2種類がセットになっています。

鉛筆で印を付けたり、消しゴムで消すなどの手間が発生する記入・捺印の指示作業も、このふせんを貼るだけで効率がアップ！

フィルムタイプで下の文字を隠さないので、書類確認もしやすいですよ。

セリアで見つけた便利な文具。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。