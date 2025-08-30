ÀÐÇË¼óÁê¤¬¥¤¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÈÅìËÌ¿·´´Àþ¤ËÆ±¾è¡¡¥¤¥ó¥É¤ËÆ³ÆþÍ½Äê¤ÎÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤«
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï30Æü¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÈÅìËÌ¿·´´Àþ¤ËÆ±¾è¤·¡¢µÜ¾ë¸©¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¶¨ÎÏ¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥óµÜ¾ë¹©¾ì¡ÊµÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®¡Ë¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤¿¤á¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¿·´´Àþ¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×¤ËÆ±¾è¤·¤¿¤¬¡¢¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤Î¥à¥ó¥Ð¥¤¡½¥¢¡¼¥á¥À¥Ð¡¼¥É´Ö¤Î¹âÂ®Å´Æ»À°È÷·×²è¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÆüËÜ¼°¿·´´Àþµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬JRÅìÆüËÜ¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖE10·Ï¡×¤ò2030Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐÇË¼óÁê¤¬¡¢¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ËÄ¾ÀÜÆüËÜ¤Î¿·´´Àþµ»½Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÀçÂæ»Ô¤ËÅþÃå¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Î´¿·ÞÃë¿©²ñ¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ç¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÈÀçÂæ¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÍè¤¿¡£Åìµþ±Ø¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¿Í±¿Å¾»Î¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤ë´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤ÎÃÏ¤ÇÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤¬¥¤¥ó¥É¿Í±¿Å¾»Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁö¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£