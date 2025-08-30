¿åÁÇ¤ÇÆ°¤¯¹Ò¶õµ¡¸£°ú¼Ö ¹ñÆâ½é¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡¹Ò¶õµ¡¤Î¤±¤ó°ú¼Ö¤ò¿åÁÇ¤ÇÆ°¤«¤¹¹ñÆâ½é¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÁÇ¤ÇÆ°¤¯¹Ò¶õµ¡¸£°ú¼Ö
¡¡¹Ò¶õµ¡¤Î¤±¤ó°ú¼Ö¤Ï¡¢½ÐÈ¯Á°¤Îµ¡ÂÎ¤òÃóµ¡¾ì¤«¤é²¡¤·½Ð¤¹¤Ê¤É¹Ò¶õµ¡¤ÎÃÏ¾å°ÜÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ê¤É¤Ï¡¢27Ç¯´Ö²ÔÆ¯¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ò²þÂ¤¤·¡¢¿åÁÇ¥¿¥ó¥¯¤äÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1²ó¤Î¿åÁÇ¤Î½¼Å¶¤ÇÌó1½µ´Ö²ÔÆ¯¤Ç¤¡¢12·î¤Þ¤Ç¤Î¼Â¾Ú´ü´Ö¤ÇÆó»À²½ÃºÁÇÌó2.6¥È¥ó¤òºï¸º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¼ÖÎ¾¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä¿åÁÇ¤Î½¼Å¶¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë