「実は100均で買った」っていうと驚かれる！100円じゃないけど…大満足なパスケース

キャラクターの世界観をそのまま落とし込んだ可愛いパスケースが、ダイソーでプチプラ価格で売っていました！表と裏の両方にカードを収納でき、使いやすさにも工夫が光ります。ファン心をくすぐるチャーム付きで、カラビナやボールチェーンまでキャラクターのテーマカラーで統一されていて、クオリティがはんぱないです♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：クリアカードケース（エイリアン）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

手に取った瞬間テンションが上がる♡ダイソーの『クリアカードケース（エイリアン）』

通勤や通学で毎日使うパスケース。どうせなら使いやすくて、ちょっと気分が上がるデザインだと嬉しいですよね。

ダイソーのキャラクターグッズ売り場を覗くと、トイ・ストーリーのエイリアンがデザインされた『クリアカードケース』を発見！

にぎやかな表情でこちらを見つめてくるデザインは、バッグから取り出すたびに気分が上がります。

ディズニーリゾートのお土産と言われたら信じてしまいそうな見た目で、ただかわいいだけじゃなく、機能性もちゃんと考えられているパスケースなんです。

トイ・ストーリーの映画に登場した、クレーンゲームのアームをモチーフにしたチャーム付き。

ファンなら思わず「おっ」と反応してしまう嬉しい演出で、ファン心をわかってる！と拍手したくなります♪

100円カードケースとここが違う！耐久性をしっかり考えられた安心設計！

カードは表面と裏面の両方に収納でき、収納スタイルが違うのがちょっぴりユニーク。

表側はカードが少し飛び出すように収納できるので、改札でサッとタッチしやすい仕様になっています。

裏側はすっぽり収納できる深さがあるので、うっかり落としたくないカードを安心して入れられます。

カードだけでなく、もしものためのお札を一枚しのばせておく使い方もアリです。

ボールチェーンを通す穴にハトメが付いているのが個人的に好印象！安価なケースだと穴だけ開いていて補強なし…ということも多く、ビニール素材のカードケースだと破れが心配なことも。耐久性の高さは安心ポイントです。

ハトメ自体もペラペラではなくしっかりしたタイプで、普段使いで気兼ねなくバッグにつけて持ち歩けます。

ケース、カラビナ、ボールチェーンの色合いがグリーンで統一されていて、見た目もまとまりがよく、デザイン性もよし！

公式ショップで買ったら倍以上しそうなクオリティなのに、これがたったの200円で手に入るとは嬉しい限りです。

今回は、ダイソーの『クリアカードケース（エイリアン）』をご紹介しました。デザイン性も使い勝手もばっちりなカードケースで「実はダイソーで買ったんだ」と伝えると、びっくりされちゃうかもです♡

気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。