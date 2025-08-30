「実は100均で買った」っていうと驚かれる！100円じゃないけど…大満足なパスケース
商品情報
商品名：クリアカードケース（エイリアン）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
手に取った瞬間テンションが上がる♡ダイソーの『クリアカードケース（エイリアン）』
通勤や通学で毎日使うパスケース。どうせなら使いやすくて、ちょっと気分が上がるデザインだと嬉しいですよね。
ダイソーのキャラクターグッズ売り場を覗くと、トイ・ストーリーのエイリアンがデザインされた『クリアカードケース』を発見！
にぎやかな表情でこちらを見つめてくるデザインは、バッグから取り出すたびに気分が上がります。
ディズニーリゾートのお土産と言われたら信じてしまいそうな見た目で、ただかわいいだけじゃなく、機能性もちゃんと考えられているパスケースなんです。
トイ・ストーリーの映画に登場した、クレーンゲームのアームをモチーフにしたチャーム付き。
ファンなら思わず「おっ」と反応してしまう嬉しい演出で、ファン心をわかってる！と拍手したくなります♪
100円カードケースとここが違う！耐久性をしっかり考えられた安心設計！
カードは表面と裏面の両方に収納でき、収納スタイルが違うのがちょっぴりユニーク。表側はカードが少し飛び出すように収納できるので、改札でサッとタッチしやすい仕様になっています。
裏側はすっぽり収納できる深さがあるので、うっかり落としたくないカードを安心して入れられます。
カードだけでなく、もしものためのお札を一枚しのばせておく使い方もアリです。
ボールチェーンを通す穴にハトメが付いているのが個人的に好印象！安価なケースだと穴だけ開いていて補強なし…ということも多く、ビニール素材のカードケースだと破れが心配なことも。耐久性の高さは安心ポイントです。
ハトメ自体もペラペラではなくしっかりしたタイプで、普段使いで気兼ねなくバッグにつけて持ち歩けます。
ケース、カラビナ、ボールチェーンの色合いがグリーンで統一されていて、見た目もまとまりがよく、デザイン性もよし！
公式ショップで買ったら倍以上しそうなクオリティなのに、これがたったの200円で手に入るとは嬉しい限りです。
今回は、ダイソーの『クリアカードケース（エイリアン）』をご紹介しました。デザイン性も使い勝手もばっちりなカードケースで「実はダイソーで買ったんだ」と伝えると、びっくりされちゃうかもです♡
気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。