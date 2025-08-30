「自分好みにカスタムできるなんて♡」「いつ売切れてもおかしくない」100均グッズ

おしゃれな筆記具として人気のガラスペン。そんなガラスペンに好きなパーツを詰め込んで、世界にひとつだけのデザインに仕上げられるアイテムがセリアに売っています！透明ボディに自分好みのパーツを詰め込むだけで、特別感あふれるガラスペンが完成。書き心地もさらりと快適で、実用性もバッチリです。

商品情報

商品名：クラフト用ガラスペン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）

【本体】12×12×107mm（内径8×8.5mm）

【尾栓】11×11×13mm

販売ショップ：セリア

透明ボディに好きなパーツを詰め込める！セリアの『クラフト用ガラスペン』

セリアのハンドメイドグッズ売り場で、透明なガラスペンを発見。実はこれ、軸の中にビーズやストーンなどのパーツを詰められる仕様で、自分好みにカスタムして楽しめるガラスペンなんです。

筆者は同じくセリアで購入したパープル系のクラフトパーツを入れて作ってみることに！

1袋で十分に足りて、ちょっと余るくらいの分量でした。透け感のあるパーツで、オーロラっぽい加工もされているので、光に透けてキラキラ輝く仕上がりに。

筆記するときの動きに合わせて、パーツがチラッと揺れるのがかわいいです。

シリコン栓付きだから中身も飛び出さず、安心して使えます。

軸のフォルムとペン先の可愛さ♡カスタムする楽しさは無限大！

セリアで売っている従来のガラスペンに比べて、こちらは少し短めで太めの軸。その分、手の中で安定して持ちやすい印象です。

ペン先はぷっくりと可愛いデザインで、紙の上を走らせてみると引っかかりもなく、さらさらと筆記できます。

ガリッとした違和感がないので、イラストを描いたり、手帳にちょっとした文字を書いたりするのも快適です。

今回は、セリアの『クラフト用ガラスペン』をご紹介しました。透け感のあるビーズやラメを入れれば華やかに、落ち着いた色のストーンを詰めれば大人っぽい雰囲気に。

気分やデスク周りの環境に合わせて中身を変えるのも楽しく、ひとつのペンでいろいろな表情を楽しめるのが魅力です。これはいつ売り切れてもおかしくないアイテムだと思います…！

既製品のガラスペンとはまた違う、自分らしさを演出できる特別感あふれるガラスペンなので、気になる方はお早めにセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。