「自分好みにカスタムできるなんて♡」「いつ売切れてもおかしくない」100均グッズ
商品情報
商品名：クラフト用ガラスペン
価格：￥110（税込）
サイズ（約）
【本体】12×12×107mm（内径8×8.5mm）
【尾栓】11×11×13mm
販売ショップ：セリア
透明ボディに好きなパーツを詰め込める！セリアの『クラフト用ガラスペン』
セリアのハンドメイドグッズ売り場で、透明なガラスペンを発見。実はこれ、軸の中にビーズやストーンなどのパーツを詰められる仕様で、自分好みにカスタムして楽しめるガラスペンなんです。
筆者は同じくセリアで購入したパープル系のクラフトパーツを入れて作ってみることに！
1袋で十分に足りて、ちょっと余るくらいの分量でした。透け感のあるパーツで、オーロラっぽい加工もされているので、光に透けてキラキラ輝く仕上がりに。
筆記するときの動きに合わせて、パーツがチラッと揺れるのがかわいいです。
シリコン栓付きだから中身も飛び出さず、安心して使えます。
軸のフォルムとペン先の可愛さ♡カスタムする楽しさは無限大！
セリアで売っている従来のガラスペンに比べて、こちらは少し短めで太めの軸。その分、手の中で安定して持ちやすい印象です。
ペン先はぷっくりと可愛いデザインで、紙の上を走らせてみると引っかかりもなく、さらさらと筆記できます。
ガリッとした違和感がないので、イラストを描いたり、手帳にちょっとした文字を書いたりするのも快適です。
今回は、セリアの『クラフト用ガラスペン』をご紹介しました。透け感のあるビーズやラメを入れれば華やかに、落ち着いた色のストーンを詰めれば大人っぽい雰囲気に。
気分やデスク周りの環境に合わせて中身を変えるのも楽しく、ひとつのペンでいろいろな表情を楽しめるのが魅力です。これはいつ売り切れてもおかしくないアイテムだと思います…！
既製品のガラスペンとはまた違う、自分らしさを演出できる特別感あふれるガラスペンなので、気になる方はお早めにセリアでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。