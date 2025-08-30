Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥ë¤¬¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¡Ö¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¡×¥³¥é¥Ü¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¸ÄÀÅª¡£Êâ¤¤ä¤¹¤µ¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ
¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCAMPER¡Ê¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSUNNEI¡Ê¥¹¥ó¥Í¥¤¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£
ºÇ¹â¤ÎÊâ¤¿´ÃÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ØPELOTISSIMA¡Ê¥Ú¥í¥Æ¥£¥Ã¥·¥Þ¡Ë¡Ù¤¬¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖCAMPER¿·´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¡×¤Ç¤ÏÂè2ÃÆ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¡ß¥¹¥ó¥Í¥¤¡×ÂÔË¾¤Î¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì
2024Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¤È¥¹¥ó¥Í¥¤¤Î¥³¥é¥Ü¡£
Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØPELOTISSIMA¡Ê¥Ú¥í¥Æ¥£¥Ã¥·¥Þ¡Ë¡Ù¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë4¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÖCamper x SUNNEI - PELOTISSIMA¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ4Ëü5100±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ú¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡ØPelotas Nu¡Ê¥Ú¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ì¡¼¡Ë¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿°ìÂ¡£
¥Ý¥³¥Ý¥³¤È¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥Ã¥º¤Î¥½¡¼¥ë¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¤ò¼æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊâ¹ÔÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢·ÚÎÌ¡¦ÄÌµ¤À¡¦½ÀÆðÀ¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Âè2ÃÆ¤Ç¤ÏÂ¿¿§»È¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï2¿§»È¤¤¤Ë¶á¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê4¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2ÃÆ¤Î¡ÖPELOTISSIMA¡×¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëCAMPER¿·´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âè2ÃÆ¤Î¡ÖPELOTISSIMA¡×¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè2ÃÆ¤Î¡ÖPELOTISSIMA¡×¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§»È¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î4¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Âè2ÃÆ¤ÈÂè3ÃÆ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Á¤ã¤ª
¸ÄÀÅª¤Ê¥½¡¼¥ë¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤¬ÂçÃÀ¤Ê¡ÖPELOTISSIMA¡×¤Ï¡¢Íú¤¯¤À¤±¤ÇÂ¸µ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë½©Åß¥³¡¼¥Ç¤Î¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ý
CAMPER¿·´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤â´Þ¤á¤¿¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.camper.com/ja_JP
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
ºÇ¹â¤ÎÊâ¤¿´ÃÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ØPELOTISSIMA¡Ê¥Ú¥í¥Æ¥£¥Ã¥·¥Þ¡Ë¡Ù¤¬¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖCAMPER¿·´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¡×¤Ç¤ÏÂè2ÃÆ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
2024Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¤È¥¹¥ó¥Í¥¤¤Î¥³¥é¥Ü¡£
Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØPELOTISSIMA¡Ê¥Ú¥í¥Æ¥£¥Ã¥·¥Þ¡Ë¡Ù¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë4¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÖCamper x SUNNEI - PELOTISSIMA¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ4Ëü5100±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ú¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡ØPelotas Nu¡Ê¥Ú¥í¡¼¥¿¥¹ ¥Ì¡¼¡Ë¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿°ìÂ¡£
¥Ý¥³¥Ý¥³¤È¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥Ã¥º¤Î¥½¡¼¥ë¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¤ò¼æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊâ¹ÔÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢·ÚÎÌ¡¦ÄÌµ¤À¡¦½ÀÆðÀ¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Âè2ÃÆ¤Ç¤ÏÂ¿¿§»È¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï2¿§»È¤¤¤Ë¶á¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê4¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2ÃÆ¤Î¡ÖPELOTISSIMA¡×¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëCAMPER¿·´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âè2ÃÆ¤Î¡ÖPELOTISSIMA¡×¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè2ÃÆ¤Î¡ÖPELOTISSIMA¡×¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§»È¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î4¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Âè2ÃÆ¤ÈÂè3ÃÆ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Á¤ã¤ª
¸ÄÀÅª¤Ê¥½¡¼¥ë¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤¬ÂçÃÀ¤Ê¡ÖPELOTISSIMA¡×¤Ï¡¢Íú¤¯¤À¤±¤ÇÂ¸µ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë½©Åß¥³¡¼¥Ç¤Î¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ý
CAMPER¿·´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤â´Þ¤á¤¿¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.camper.com/ja_JP
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥Ú¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹