¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï30Æü¡¢Æþ¹¾Å°´ÆÆÄ¤¬¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É(COVID-19)´¶À÷¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È28Æü¿¼Ìë¤ËÈ¯Ç®¡¢29ÆüÄ«¤Ë¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÈ¯¾É¡£Æ±Æü¤Ë¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê8·î31Æü(Æü)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Æþ¹¾´ÆÆÄ¤ÎÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢µÈËÜ³Ù»Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß4¾¡15ÇÔ8Ê¬¤Î¾¡¤ÁÅÀ20¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¡£¹ß³Ê·÷³°17°Ì²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï6·î¤ËÁ°»Ø´ø´±¤Î¼ù¿¹Âç²ð´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£