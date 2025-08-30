札幌vs大宮 スタメン発表
[8.30 J2第28節](プレド)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 47 西野奨太
DF 50 浦上仁騎
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 16 長谷川竜也
MF 27 荒野拓馬
MF 71 白井陽斗
FW 90 マリオ・セルジオ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 15 家泉怜依
DF 25 大崎玲央
MF 10 宮澤裕樹
MF 11 青木亮太
MF 14 田中克幸
MF 30 田中宏武
MF 33 近藤友喜
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
監督
柴田慎吾
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 18 津久井匠海
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 10 豊川雄太
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 41 谷内田哲平
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 23 杉本健勇
FW 29 カプリーニ
FW 42 藤井一志
監督
長澤徹
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 47 西野奨太
DF 50 浦上仁騎
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 16 長谷川竜也
MF 27 荒野拓馬
MF 71 白井陽斗
FW 90 マリオ・セルジオ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 15 家泉怜依
DF 25 大崎玲央
MF 10 宮澤裕樹
MF 14 田中克幸
MF 30 田中宏武
MF 33 近藤友喜
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
監督
柴田慎吾
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 18 津久井匠海
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 10 豊川雄太
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 41 谷内田哲平
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 23 杉本健勇
FW 29 カプリーニ
FW 42 藤井一志
監督
長澤徹