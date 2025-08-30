¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¥Þ¥óC¸ø¼°¤¬¤Ê¤Ç¤·¤³2Áª¼ê¤Î´é´ó¤»¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¥¦¥£¥á¥ó¤¬29Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@ManCityWomen)¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)2Áª¼ê¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢DFÀ¶¿åÍü¼Ó¤ÈMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î2¿Í¤Ï´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FA½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï9·î¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥·¥Æ¥£¤ÏÆ±5Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È·ãÆÍ¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¤ÎÌþ¤ä¤·¤Î1Ëç¤Ë¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö¥Ù¥ì¡¼¥¶»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¡×¡Öº£µ¨¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢DFÀ¶¿åÍü¼Ó¤ÈMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î2¿Í¤Ï´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FA½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï9·î¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥·¥Æ¥£¤ÏÆ±5Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È·ãÆÍ¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¤ÎÌþ¤ä¤·¤Î1Ëç¤Ë¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö¥Ù¥ì¡¼¥¶»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¡×¡Öº£µ¨¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Best friends ☺️ pic.twitter.com/wu5uRZrPeO— Manchester City Women (@ManCityWomen) August 28, 2025