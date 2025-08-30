8月30日、King ＆ Princeの郄橋海人（26）が同日放送される『24時間テレビ48―愛は地球を救う―』（日本テレビ系）の生出演を見合わせることが発表された。

同番組でチャリティーパートナーを務めることになっていた郄橋。しかし、体調不良のため生出演を急遽見送ることに。

King ＆ Princeの公式Xアカウントは郄橋の体調不良と出演キャンセルを伝えると、《楽しみにしてくださっていた皆さまには突然のお知らせとなり誠に申し訳ございません》と謝罪。

続けて《なお、郄橋が想いを込めて準備してまいりましたダンス企画につきましては急遽 Travis Japan の松田元太さんがその想いを引き継いでいただけることになりました》と明かした。

「郄橋さんは今回の『24時間テレビ』でダンス企画『ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!』をプロデュースしていました。

同企画には氷川きよしさん（47）や日米のチアダンスチームなど国内外から集結した総勢96名が出演予定で、郄橋さんは《国境をこえ、性別をこえ、ハンディキャップも言葉の壁もこえたステージです》《さまざまな文化が融合して、みんなでパフォーマンスすることってすごく楽しいよね、それぞれリスペクトをもって思いあうことには力があるよねって伝えたいです》と意気込んでいました。参加できないことを本人が一番残念がっているでしょうね」（テレビ局関係者）

そんな郄橋だが、実はファンは“ある異変”を感じ取っていた。郄橋は27日、『ZIP!』（日本テレビ系）に生出演したのだが、いつもと様子が違ったという。

「海人くんは『24時間テレビ』の宣伝も兼ねて、『ZIP!』に生出演していました。ですが、目の下のクマがひどく、顔色も良くなかったんです。最初は『黒髪から金髪にしたから顔の印象が変わったのかな』と思っていたのですが……。話しているときも元気がなさそうでしたし、心配していました」（郄橋のファン）

実際、『ZIP!』放送時、Xでは《海人顔色悪くないか？大丈夫か？》《髪色のせいか分からないけど、海人くん顔色わるくない？》《海人髪変えたね！髪型可愛い良い色なんだけど顔色悪く見えるかも》などといった声が上がっていた。その3日後、『24時間テレビ』出演のキャンセルを突如発表することに――。ネットでは、郄橋の体調を心配する声が相次いでいる。

《海人大丈夫なのか 一昨日のZIP顔色悪かったけど本当に具合悪かったとは》

《海人まじか ZIPの顔色悪かったもんな 目の下の色悪かった お大事に》

《最近の海人ありえんくらい顔色悪かったもんなくま凄すぎて流石にこれはいつもの海人のくまじゃないって思うレベルだったよね》

《え、海人やっぱり体調不良、、 顔色悪いし疲れ目に見えてたから心配してたけど本当にゆっくり休んで欲しいの気持ち》