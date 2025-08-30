100均で見つけて一目惚れした…♡可愛いアレが簡単に作れる！ちょっと珍しいデザインのグッズ

今回紹介するのは、ダイソーで一目惚れした『アイストレー（4個取、リンゴ）』という商品。リンゴ型の可愛い氷が作れる製氷皿です♡100均のユニークな製氷皿の中でも珍しいデザインだったので購入してみました。水を入れて凍らせるだけで簡単に作れちゃう！試しにジュースで作ってみましたが、果たして結果は…？

商品情報

商品名：アイストレー（4個取、リンゴ）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：15cm×13.5cm×2.5cm

販売ショップ：ダイソー

ユニークな氷が作れる！ダイソーの『アイストレー（4個取、リンゴ）』

最近は凝った製氷皿が100均でも手軽に購入できるようになってきましたよね。先日も、売り場で一目惚れしたアイテムをゲットしてきました！

今回紹介するのは、こちらの『アイストレー（4個取、リンゴ）』という商品。リンゴの形の可愛い氷を作れる製氷皿です。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

100均のユニークな製氷皿というと、シンプルな丸型や動物モチーフが多い印象ですが、リンゴ型というのが珍しいなと思いました！

1度に4個の氷を作ることができます。

下の容器にあふれるくらいの水を入れます。

今回は試しにジュースを凍らせて、アイスのような氷を作ってみました！

上の容器をゆっくりとはめこみます。

このときに余分な水は隙間からこぼれる仕様になっているので、特にジュースなどで作る際はお皿の上やシンクなどで作業したほうがいいと思います。

しっかりとはめこんだら、そのまま冷凍庫に入れて凍るのを待つだけ！

可愛い氷が簡単に作れる♡ジュースだとちょっと難しい面も…！

リンゴ型の可愛らしい氷が完成しました♡ただ、製氷皿から取り出す際に割れてしまい、きれいに剥がれたのはたった1つのみ…。

糖度が高いジュースを使ったせいだと思いますが、しっかりと固まりきりませんでした。

水で作ると簡単なのかもしれませんが、ジュースだと想像以上に難しかったです。

ただ、ジュースで作った氷は、同じジュースに浮かべることで薄まらずに、最後まで美味しく楽しめるのがGOOD◎

次回からは長めに凍らせて、再度チャレンジしてみたいと思います！

水で作る場合は問題ないと思うので、可愛い製氷皿がお好みの方にはとってもおすすめです。

今回は、ダイソーの『アイストレー（4個取、リンゴ）』を紹介しました。

凝ったデザインなのに、110円（税込）で買えるというのが嬉しいかぎり！普段何気なく飲んでいるドリンクも、この製氷皿で作った氷ならちょっぴり特別感が増しますよ。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。