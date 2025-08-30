ウッチャンナンチャン内村光良（60）がニッポン放送「内村光良のオールナイトニッポンGOLD」に出演。Snow Man目黒蓮（28）からかけられた言葉に感動したことを明かした。

内村は番組の企画「躰道（たいどう）」でバク転に挑戦するも、頭を打ち、失敗したことを明かした。「オンエアが終わって何週間かたってですね、ある仕事でとあるスタジオに行ったらですね、私の楽屋の30メートルくらい先のところにSnow Manって書いてあったんです。入れ違いかなと思い着替えて準備に入ったんですね。そうしたらトントンって、目黒蓮くんがやってきてですね…」と目黒からあいさつされたことを明かした。

内村は「『おー目黒くん、CMの撮影依以来だね』って言って。そうしたら（目黒が）『内村さん、どうしても言いたいことが。躰道（たいどう）、バク転すごかったです』ってめっちゃ褒めてくれて」と褒められたことを語った。

目黒の内村への称賛は止まらず「（目黒が）『僕もですね、ロンバク、ロンダートバク転、ものすごい苦労してできなかったんですよ。だからあれ内村さんの気持ちすごくわかるんです。内村さん本当にすごかったです』って。抱き締めようかなって思って。楽屋で。男がほれる男ってこういう子のことを言うんじゃないか」とうれしそうに語った。

内村は目黒が「言い足りなかったんです」と再度褒めてきたことも明かし「抱き締めようかなと思った」と笑った。内村は目黒について「かっこいい男だなと思って、感心して。バク転やってよかったなと思いました」と語った。