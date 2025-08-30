この記事をまとめると ■いまやノーマルでも300km/hでの走行を可能とした国産スポーツカーが存在する ■カタログ値で国産車最速は325km/hのレクサスLFA ■国産セダンではリミッター解除の条件付きでレクサスIS Fが最速

ノーマルでも300km/hを軽々と超える

最高時速300km！ クルマ好きにとって、なんともロマンのある数字だ。

スーパーカー世代ならランボルギーニ カウンタックの300km/hやフェラーリ512BBの302km/h。チューニングカー好きなら光永パンテーラの307.69km/h（1981年）や国産車初の300km/hオーバーのHKS M300（5M-GツインターボのセリカXX）の301.25km/h（1983年）、トライアルS130Zの307.95km/h（1985年）などの記録が忘れられないはず。

そんな300km/hの世界、当然日本では限られたクローズドコースでしかアタックすることは許されないが、いまではノーマルの市販車でも達成できる時代となった。

160km/hオーバーになると、抗力の9割近くは空気抵抗になるといわれているので、ただ単にエンジンパワーだけ上乗せしても、なかなか最高速は伸びないのだが、パワー、空力、そしてタイヤのバランスが取れて、ノーマルでも300km/hでの走行を可能とした国産スポーツカーをピックアップしてみよう。

レクサスLFA：325km/h

レクサス初のスーパーカーで、ヤマハ製4.8リッターV10エンジン（560馬力）を搭載するLFA。カーボンモノコックシャシーを採用し、空力性能も追及。

ボディの床面はフラットで、後部のみディフューザー形状。可変ウイングのアクティブリヤウイングも標準化し、空気抵抗とダウンフォースの両立を狙った。

日産GT-R NISMO：315km/h

この8月に生産終了となった日産のフラッグシップ、R35 GT-R。2007年のデビュー以来、年次改良を繰り返し、国産スポーツの頂点の座を守り続けてきた一台。

NISMO専用のエアロパーツと、600馬力のNISMO専用VR38型エンジンによって、大きなダウンフォースを得ながら、最高速度でも315km/hまで引っ張ることを可能にした。

もちろんGT-Rの真骨頂はコーナリングも含めたトータルの速さで、決して直線番長的な性格をもったクルマではない。

４ドアモデルでも最高速度300km/h超を実現

ホンダNSX（NC1）：308km/h

2代目NSX＝NC1も300km/hオーバーのパフォーマンスを誇るスポーツカー。パワートレインは、3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジン＋3つのモーターからなるハイブリッドシステムで最高出力は581馬力。エンジン本体はミッドシップに搭載するが、3モーターハイブリッドシステム「SPORT HYBRID SH-AWD」を採用。

とくに後輪の駆動をアシストするダイレクトドライブモーターは、エンジンのターボラグを解消するように出力を発生するのが特徴。

欧州仕様で308km/h、北米仕様で305km/hの最高速を誇り、空力に関してもボディの上下だけでなく、すべてのパワーユニットを通過する冷却用の空気の流れも見据えたトータル・エアフロー・マネジメントを追求。空気抵抗を抑えながらマイナスリフトを達成している。

レクサスIS F：305km/h（？）

最後に番外編として、レクサスIS Fも。5リッターV8、423馬力のエンジンを搭載するスポーツセダンで、輸出仕様でも270km/hでリミッターが働くことになっているが、リミッターをカットすれば305km/hに達するともいわれている。

ヤマハと共同開発した2UR-GSE型エンジンは、2ZZ-GE型以来の「G」（トヨタでは、スポーツ向けの仕様であることをしめす記号）の型式を持つエンジンで、ミッションは世界トップクラスのギヤ変速スピード（シフトタウン時0.1秒）を誇るAT、「8-Speed SPDS」を採用。

いずれにせよ、国産セダンでの最高速が一番速いのは、このレクサスIS Fで間違いない。