トルコがユーロバスケットで2連勝…アルペレン・シェングンがトリプルダブル級の大活躍

8月27日に幕を開けた「FIBAユーロバスケット2025」は、現在グループフェーズが展開されていて、出場24カ国が1、2試合を終えた。

グループAでは優勝候補セルビア代表が2戦全勝しているのだが、トルコ代表もここまで2戦負けなし。28日の開催国ラトビア代表戦を93－73で制すと、29日のチェコ代表戦でも92－78で勝利を収めた。

チェコ戦ではヒューストン・ロケッツのオールスター、アルペレン・シェングンが大活躍。23歳のビッグマンは、27分51秒の出場でフィールドゴール成功率88.9パーセント（8／9）を含む計23得点に12リバウンド9アシストとトリプルダブル級のスタッツに加えて1スティール2ブロックもマーク。

211センチ106キロの体格を誇るシェングンは、ペイントエリアでサイズとステップワークを駆使して高精度なショットで加点しつつ、チームメートたちの得点機会を演出するプレーメーキングでも光る活躍を見せている。

また、トルコではクリーブランド・キャバリアーズとサンアントニオ・スパーズでプレーした経験を持つジェド・オスマン（パナシナイコスBC／ギリシャ）が21得点を残している。

【動画】シェングンがチェコ戦でトリプルダブル級の大暴れ！





