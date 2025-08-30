ÀïÎÏ³°¤«¤é2Ç¯¡Ä¡ÖÅ·ºÍÈ¯¸«¡×¡¡¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ÆÂçÈôµå¡¢ÃæÆü30ºÐ¤Îµ»¤¢¤êÃÆ¤Ë³åºÓ¡Ö´°Á´Éü³è¤À¤Ê¡×
DeNA¡½ÃæÆü
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤Î¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿µ»¤¢¤ê¤Î°ìÈ¯¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¡¢¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤¿±¦±Û¤¨¤Î¥Ý¡¼¥ëÄ¾·âÃÆ¤Ë»¿¼¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ñ¤ë¼Ô¤òÓ¹¤é¤»¤¿¡£0-3¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²óÀèÆ¬¡¢Áê¼êÀèÈ¯¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î½éµå¤òÂª¤¨¤¿¡£¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅö¤Æ¤¿ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¤È¿¤Ó¤Æ¡¢±¦ÍãÀÊÂ¦¤Î¥Ý¡¼¥ë¤ËÄ¾·â¡£15¹æ¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤ÇÈ¿·â¤Ø¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤ÎÌîµåÀìÌçX¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¹ªÌ¯¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÄã¤á¤Îµå¤ò¤³¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¤Î¤¹¤´²á¤®¤ë¡×¡ÖÊÑÂÖ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¶Ë¤á¤¿ÃË¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤À¤í¤©¡×¡ÖÅ·ºÍÈ¯¸«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¿¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Ç¡¢9-8¤Ç¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¾åÎÓ¡£2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿30ºÐ¤ÎÌöÆ°¤Ë¤Ï¡Ö´°Á´Éü³è¤À¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë