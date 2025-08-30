THE ALFEE¹â¸«Âô¡¡¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë°ãÏÂ´¶¡Öºù°æ¤ÎÀ¼¤¬¡Ä¡×¡¡ËÜ¿ÍÌÀ¤«¤·¤¿¿¿Áê¤Ë¡Ö²¶¡¢¤â¤¦¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE¡¡ALFEE¡×¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÈþÌ£¤·¤¤²»³Ú¡¡Èþ¤·¤¤¥á¥·¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îºù°æ¸¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÈ¿¾Ê²ñ¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹â¸«Âô¡£¥²¥¹¥È¤Î²Î¼ê¡¦hitomi¤«¤é¡Ö´Ö°ã¤¨¤¿¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¨¤¯ÌÌÇò¤¤´Ö°ã¤¤¤Î»þ¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖALFEE¤Ã¤Æ»°À¼¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£3¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÂçÂÎËÍ¤¬¾å¤Ç¡¢¿¿¤óÃæ¤¬ºù°æ¤Ç¡¢²¼¤¬ºäºê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¢¥«¥Ú¥é¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«Ì¯¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¡¢¼«Ê¬¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥×¤òÊ¹¤¤¤¿¤éºù°æ¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºù°æ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢Íâ¡¹Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎºÝ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Á¡×¤ÈÇï»ÒÈ´¤±¤¹¤ëÊÖÅú¤¬¡£¹â¸«Âô¤Ï¡Ö¡È¤¤¤ä¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼Ëº¤ì¤Æ¤µ¡£Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ã¤«¤é¡£²¶¤â¤¦¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤È¤¬¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ö¡È¤ªÁ°Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¥Ï¥Ï¡ª¡É¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£