ÆüËÜÂåÉ½MF¿¹²¼Î¶Ìð¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬´üÂÔ¡ª¡Ö°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡×

º£²Æ¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¿¹²¼Î¶Ìð¡£
·ÀÌó¤Ï2028Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¥ì¥®¥¢»þÂå¤ÈÆ±¤¸25ÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
28ºÐ¤Î¿¹²¼¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ø°ÜÀÒ¡£
J¥ê¡¼¥°»þÂå¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÈ×¤ÎÃæ±û¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÄ¶¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤¹¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Ï14¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂç³èÌö¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Î¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¿¹²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¹â¤¤´ð½à¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÂåÉ½Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²æ¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÂ¿¤¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÈà¤ò¸«¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤Ï¤º¤µ¡£
Èà¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÅö½é¤«¤é¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ë¿ÉÊú¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¦¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ï·ÀÌó¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¿¹²¼¤òÊä¶¯¸õÊä¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÈà¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Âç¶¶Í´µª¤â½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢30Æü¤Ë¥Î¥ê¥Ã¥¸¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£