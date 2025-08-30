King & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»ëÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡È´¶¤¸¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡É
King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡Ê30Æü¡¢31ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ëÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¹Í¤¨¤¿¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ê²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡È²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ëÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Î´¶Æ°¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢»ë³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÈÄ°³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òË¬Ìä¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë²Ö²ÐÂç²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤É¤ó¤Ê²Ö²Ð¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»ë³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌë¶õ¤ÈÆ±²½¤·¤ä¤¹¤¤ÀÄ¤ä»ç¤Î´¨¿§·Ï¤Î²Ö²Ð¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡×¡¢¡Ö»ëÌî¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ë¡ÖÄã¤¤²»¤À¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄã¤¤²»¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â¡¢King & Prince¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤È²»³Ú¤Î´ë²è¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÍýÁÛ¤Î²Ö²Ð¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤È´õË¾¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡È´¶¤¸¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡É¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Ö²Ð¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Î´õË¾¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡É¤Ï30ÆüÌë¤Ë³«±é¡£King & Prince¤Î³Ú¶Ê¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤Î¤»¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£