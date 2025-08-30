女優原菜乃華（22）が30日、都内で、主人公りせ役で声優を務めた劇場アニメ「不思議の国でアリスと−Dive in Wonderland−」（篠原俊哉監督）の公開記念プレミアム舞台あいさつに登壇した。

名作「不思議の国のアリス」が日本で初めてアニメ映画化。前日に公開を迎え、原は「今日をとっても楽しみにしていました。とっってもとっても緊張していたんですけど、見終わった皆さんのお顔を見てとても安心しています」と胸をなで下ろした。

りせは長野から上京して就活中の大学生という役どころ。「1年前に1週間くらいの期間で（アリス役の）マイカちゃんとアフレコをした。アニメーションに声をあてさせていただくのが2回目で、分からないことだらけで緊張の連続でした」と振り返った。

ヤマネ役の小野友樹（41）は「10年近く前に、某子どもさん向け朝の番組のMCをやっていて、その時に原菜乃華さんと一緒で。あの頃を思うとねえ」と感慨深げ。原は「（小野と花江夏樹を）おのちゃん、はなちゃんて当時呼んでて。何てことをしてたんだと。今回お会いできて、本当にうれしかったです。波が出るほど」と成長しての再会を喜んだ。

また原は26日に誕生日を迎えたばかり。マイカ・ピュ（11）が「原さん！お誕生日おめでとう〜」と呼び込むとサプライズでケーキが登場した。「こんなにすてきなキャストの皆さんに祝ってもらえるなんて、最高の22歳になっちゃいそうです。健康に気を付けて大好きなアニメをたくさん見たいですし、この映画がたくさんの方に届いたらいいなと思います」と抱負を語った。

戸田恵子（67）間宮祥太朗（32）松岡茉優（30）八嶋智人（54）森川智之（58）と篠原監督（65）も出席した。