「驚異的なゲームインテリジェンスを備える」ブレーメン指揮官が語る菅原由勢の印象。レバークーゼン戦での起用を示唆「良いパフォーマンスを確信している」
今夏にブレーメンに加入した菅原由勢に指揮官が言及した。
現地８月30日に開催されるブンデスリーガの第２節で、ブレーメンはレバークーゼンとホームで対戦する。
この一戦に向けた記者会見にホルスト・シュテッフェン監督が出席。クラブの公式サイトによると、イングランド２部のサウサンプトンからブレーメンに期限付き移籍してきた菅原の印象を訊かれ、次のように述べている。
「トレーニングでは難しい局面でも非常に上手く打開できていた。驚異的なゲームインテリジェンスを備えている。彼の能力は我々にとって大きな助けとなるだろう」
さらに続けて、「素晴らしい印象を与えてくれた。土曜日の試合でも良いパフォーマンスを見せてくれると確信している」とも述べており、レバークーゼン戦での起用を示唆した。
26日にブレーメンへの加入が正式に決定したばかりの菅原。さっそく新天地デビューとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
