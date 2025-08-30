「笑った顔の目と鼻そっくり」木村沙織、息子とのツーショットに反響「お母さん似かな」「大きくなったね」
元バレーボール女子日本代表の木村沙織さんは8月28日、自身のInstagramを更新。息子とのツーショットを公開しました。
【写真】木村沙織、息子とのツーショットに反響！
この投稿にファンからは、「お母さん似かな」「幸せあふれる」「さおりんにそっくり めっちゃかわいい」「大きくなったねー」「眼鏡似合います」「笑った顔の目と鼻そっくり」「きれい」といった声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】木村沙織、息子とのツーショットに反響！
「さおりんにそっくり」木村さんは「この夏、息子はたーくさんアイスを食べ 私はたーくさんcoffeeを飲みました」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目では、息子は木村さんの膝に座っているようで、木村さんはカメラ目線で笑顔を見せています。5〜6枚目では、満面の笑みを浮かべる息子のショットを披露。木村さんに似たかわいらしい表情が印象的です。
「幸せそう」木村さんは14日の投稿で、「あっという間に夏休みも後半戦」とつづり、夫と息子との家族ショットを公開しています。コメントでは、「幸せそう」「お子さん、一緒に手をパチパチしてるのかわいい！」「良い思い出」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)