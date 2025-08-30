政治評論家の田崎史郎氏が３０日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」で、自民党の総裁前倒し選挙が決まった場合、石破茂総理が解散総選挙に持ち込む可能性があることに「言語道断」と厳しく論じた。

この日は混迷する自民党の総裁選前倒しのニュースを取り上げた。番組では石破総理が小泉純一郎元総理らと会ったことなどを紹介した。田崎氏は、石破総理が小泉元総理と会った狙いについて「味方を増やしたい。今、現職の総理、総裁経験者は誰も協力してくれないので、ＯＢに頼ったということ」と解説。

また、総裁選前倒しが決まった場合、石破総理が解散総選挙に持ち込む可能性も出て来たとも言われているが、田崎氏は「ここで解散するのは言語道断。大義名分がまったくありません」とキッパリ。「小泉さんの時は、郵政解散。改革するという大義名分があったが、今やるとしたら、自らの保身のために解散するということ」と断じた。

同じく元ＮＨＫの政治ジャーナリストの島田敏男氏も、もしも解散総選挙になって石破政権で自民党は勝てるのか？と聞かれ「勝つなんて望むべくもない。自爆ですよ」と述べていた。