¥È¥ß¡¼¥º²í¡¡¿À¸Í½÷À»É»¦»ö·ï¡¡¡Ö¶¦Ï¢¤ì¿¯Æþ¡×¤Ë¾×·â¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×
Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ß¡¼¥º¡×¤Î²í¡Ê65¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ20Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î½÷À¤¬»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢»ö·ï¤Î3ÆüÁ°¤ËÊÌ¤Î½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î³«¾û¤Ë¾è¤¸¤Æ¿¯Æþ¤¹¤ë¡Ö¶¦Ï¢¤ì¡×¤Ç¿¯Æþ¡£·Ù²ü¤·¤¿½÷À¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ±¾è¤òÈò¤±¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢²í¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¢¡¢ÉÝ¤¤¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¶¦Ï¢¤ì¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¡¢¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò·Àµ¡¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¥É¥¢¤Î²£¤Ë¡Ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²¡¤¹¤ÈÀäÂÐÊÄ¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö1¿Í¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Í¤ó¡£¡Ê1¿Í¤º¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ë5¿Í²ÈÂ²¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Í¤ó¡¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Í¤ó¡¢¤½¤ì¤â1¿Í¤º¤Ä¤·¤«Æþ¤é¤ì¤Ø¤ó¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥à¥ê¤ä¤â¤ó¤Ê¤¢¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¥É¥¢¤ò¡¢³«ÊÄ¤Ë»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ëº¸±¦¤Ë³«¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¼«Æ°¥É¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇÁá¤¯³«ÊÄ¤·¤Æ»Ü¾û¤Ç¤¤ë³«¤¸Í¥¿¥¤¥×¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÍÄÃÕ±à¤È¤«ÊÝ°é±à¤Ï¤½¤ì¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£