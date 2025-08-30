イル ビゾンテ55周年！日本限定“COMBI BUTTON”全13型と特別カラー登場

イタリア・フィレンツェ発のレザーブランド「イル ビゾンテ」から、創業55周年を祝した特別な“55th COMBI BUTTON COLLECTION”が日本限定で登場します。ヴィンテージ加工を施した革の風合いと「55」刻印のボタンが魅力。全13型のバッグやスモールレザーグッズは、BOSCOやNEROに加え、POP UP限定や公式ストア限定のカラーも展開。今しか手に入らない特別感あふれるラインナップです♪

55周年を彩る特別なバイカラー

今回の“55th COMBI BUTTON COLLECTION”は、日本限定のスペシャルデザイン。バイカラーレザーに「55」の刻印を施したボタンがアクセントになり、長く愛用するほどにヌメ革ならではのエイジングを楽しめます。

カラーは、新色のオリーブを思わせる「BOSCO」、落ち着いた「SEPIA」、定番人気の「NERO」の3色に加え、あべのハルカスPOP UP SHOP限定の「Testa di Moro」、公式オンライン限定の「Midnight Blue」といった特別な2色も登場。

全5色で展開される贅沢なコレクションです。

【ワコール】ジュニア向け新作ブラトップ発売！快適フィットでムレにくい

限定色を含む全13型ラインナップ

Crossbody Bag

Long Wallet

Medium Wallet

Wallet

アイテムは、バッグ1型と財布7型、スモールレザーグッズ5型の全13型。

ショルダーバッグ「Crossbody Bag[54252307411]」57,200円をはじめ、長財布「Long Wallet[54252309540]」58,300円、中型財布「Medium Wallet[54252311441]」50,600円、コンパクトな「Wallet[54252311541]」33,000円や「Wallet[54252310941]」35,200円とバリエーション豊富。

Coin Purse

Key Case Wallet

Key Case

さらに、コインパース[54252309742]15,400円、キーケースウォレット[54252311341]29,700円、キーケース[54252310150]14,300円など、日常使いに嬉しい小物もラインナップ。

価格帯は14,300円～58,300円と幅広く、用途やスタイルに合わせて選べるのも魅力です。

今しか手に入らない限定コレクションをチェック

イル ビゾンテが届ける“55th COMBI BUTTON COLLECTION”は、伝統と革新が息づく特別な日本限定コレクション。

バイカラーに「55」刻印をあしらった遊び心とクラフトマンシップが融合し、唯一無二の存在感を放ちます。

定番カラーから限定色まで、今シーズンしか出会えない全13型のアイテムは見逃せません。お気に入りをぜひ見つけて、永く愛せる一品を手に入れてください♡