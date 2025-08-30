ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¤Î4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÃ¯¤«1¿Í·ç¤±¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡Ê61¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×(¸å9¡¦00)¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶áÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î4¿ÍÁÈ¡ÖBLACKPINK¡×¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿ÆâÂ¼¡£¡Ö4¿ÍÁÈ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØAPT.¡Ù¤¬µîÇ¯Êë¤ì¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¡£Ì¼¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ë¥ï¥±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎROSE¤ÈÊÆ²Î¼êBruno¡¡Mars¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Ì¼¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡ÖBLACKPINK¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç²áµî¤ÎÆ°²è¤ò¸«µù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¸«¤Æ¤ß¤¿¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÆü¤¤¤í¤ó¤ÊYouTube¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¶Ê¤òÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Ä¡£Ã¯¤«1¿Í·ç¤±¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö»ä³Î¤«¡ØBTS¡Ù¤Î»þ¤âÆ±¤¸»ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È7¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¡ØBTS¡Ù¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£