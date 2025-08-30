»ûÌç¥¸¥â¥ó¡Ö¥°¥ë¥á¤«¤éÅ·ÊÑÃÏ°Û¤Þ¤Ç¡Ä¥¥Æ¥ì¥Ä¥È¡¼¥¯¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×9·î¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâ¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö
¡¡¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î»ûÌç¥¸¥â¥ó¡Ê62¡Ë¤¬9·î14Æü¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö57¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦LOFT9Shibuya¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»ûÌç¤¬½½¿ôÇ¯°Ê¾åÉÔÄê´ü¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÆù¤ä¼«Á³¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É»ûÌç¤¬¤³¤À¤ï¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6·î¤Ë³«¤¤¤¿56²ó¤Ç¤Ï¡Ö7·î5Æü¤ËÂçºÒ³²¤¬Íè¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬SNS¤Ç¹¤¬¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬¥Ç¥Þ¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡º£²ó¤âÅÔ»ÔÅÁÀâ·Ý¿Í¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢Ç®¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡»ûÌç¤Ï¡Ö¥°¥ë¥á¤«¤éÅ·ÊÑÃÏ°Û¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¥Æ¥ì¥Ä¥È¡¼¥¯¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©À§Èó¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸á¸å7»þ³«±é¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ°Çä¤ê¤¬2500±ß¡¢ÅöÆü¤Ï2700±ß¡£¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ÏÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡ÖTIGET¡×¤Ç¡£