Ê¡»³»Ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤Ç´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¸¡½Ð
Ê¡»³»Ô¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ÎÃËÀÍá¾ì¤«¤é´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡»³»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸¡ºº¤Î¤¿¤á£±£µÆü¤ËºÎ¼è¤·¤¿¡ÖÊ¡»³»Ô¾¾±Ê·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡×¤ÎÃËÀÍÑÍáÁå¤Î¿å¤«¤é¡¢¹ñ¤Î´ð½àÃÍ¤Î£²£¸£°ÇÜ¤Î¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¡»³»Ô¤Ï¡¢30Æü¤«¤é¡¢º£¸å¤Î¸¡ºº¤Ç°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ÎÍøÍÑ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¥×ー¥ë¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±Æü¤¢¤¿¤ê£±£°£°¿Í°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤Ï¡¢ÇÙ±ê¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡»³»Ô¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÇÂÎÄ´¤Î°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
