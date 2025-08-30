俳優三浦友和（73）が30日、ニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）にゲスト出演。好きな昭和歌謡に妻山口百恵さんの楽曲を挙げた。

この日は「わが思い出の昭和歌謡TOP3」と題し、三浦が自身の好きな昭和歌謡を紹介。1位を聞かれると「山口百恵さんの『曼珠沙華』です」と自ら妻百恵さんの楽曲を発表した。パーソナリティーのフリーアナウンサー徳光和夫（84）が「失礼ですが、これは忖度ですか」といたずらっぽく尋ねると、三浦は「いえ、ファンです」と語った。

徳光が「この歌の頃は友和さんと百恵さんはお付き合いをされてらした？」とリリース当時の関係性を聞くと、三浦は「えっと、（自身が）26、7歳ですよね。（リリースが）1978年ですもんね。1980年に結婚してますから。2年ぐらい前だと、そうですね。お付き合いしていた時ですね」と回想。百恵さんとの共演について「映画も年に2回一緒で、それからコマーシャルとかテレビドラマとかいろいろありましたから。その合間にいろいろと『こんな曲が今でもテープであるんだけど聞いてくれる？』みたいなのもあって、聞かせてもらって。その中で本人が好きなのがこの曲で」と懐かしんだ。また「僕も聞かせてもらって、すごくいい曲だなと思ったことが印象に残っていたんですね」と話した。

徳光が「お付き合いされてる頃は歌の相談みたいなものがあったわけですか？」と当時について聞くと、三浦は「相談なんて僕なんかにはとんでもないです。こんな難しい歌をよく歌えるなとは思ってました」と笑った。