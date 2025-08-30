元SKE48・北野瑠華、『グラぱらっ！』コラボ写真集で大胆ショット「ここまでやるんだぞ！」
元SKE48で女優の北野瑠華が30日、都内でドラマコラボ写真集『グラぱらっ！』発売記念会見を開催。本作に込めた思いを語った。
ドラマ『グラぱらっ！』で初主演を務めた北野と同作とのコラボ写真集である本作は、漫画版『グラぱらっ！』の原作者・桂あいりが書き下ろしたストーリーを基に、ドラマのスピンオフとしても楽しめる1冊となっている。撮影はグラビアの王道ともいえるグアムで行われ、美しいビーチやさわやかなプール、ホテルなどで『グラぱらっ！』のヒロイン・葛木さくらがグラビア撮影に臨む姿を北野が演じている。
北野は「初主演ということで葛木さくら役をやらせてもらったんですけど、それだけでもうれしいお話なのに、こうやってさくらとして写真集を出すことができて、さらに違った形で役としての活躍ができていることがとてもうれしい」とにっこり。
続けて、「普段のグラビアや写真集の撮影をする時は“北野瑠華”として撮影するので、いつもは飾らずにありのままの自分で撮影している」とした上で、「今回はさくらとして、しかも桂先生が今回のためだけに書いてくださったストーリーを基に写真集を作るという形だったので、実際のストーリーを見て、さくらの表情だったり感情だったりを自分の中で考えながら撮影するというのはすごく難しかった」と振り返った。
今後の展望を聞かれると、26歳の北野は「童顔寄りなので若く見られがちなんですけど、アラサーなので、健康に気を遣いながら、アクティブにいろんなことに挑戦していける年になったらいいなと思います」とコメント。
さらに「『グラぱらっ！2』があるなら、ぜひさくらちゃんとしてまた演じたいなと思います」とドラマの続編にも意欲を燃やした。
元メンバーから反響はあったかという質問には、「まだ誰にも見てもらってないです」と回答。誰に見てもらいたいか、と重ねて問われると「ファースト写真集はSKE48のメンバーに見てもらって、すごい反響をいただいたので、今回の写真集も結構大胆というか、また新しい形の写真集なので、グラビアを頑張ってる若い世代に見てもらって『ここまでやるんだぞ！』というのを伝えたいですね（笑）」と答えていた。
北野瑠華ドラマコラボ写真集『グラぱらっ！』は、講談社より発売中。定価3300円（税込）。
