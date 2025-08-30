Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで｢スマイルSALE｣を開催中。

現在、 水でじっくり珈琲を抽出して、珈琲豆本来の味と香りが楽しむ「フィルターインコーヒーボトル」や、ドリップしながら氷で冷やす「V60 アイスコーヒー メーカー」などHARIO (ハリオ)の毎朝が楽しみになる人気の アイテムがお得に登場しています。

美味しい水出し（コールドブリュー）コーヒーが淹れられるHARIOのフィルターインボトルが40％オフ！ 冷蔵庫に横に置ける角形も！

HARIO(ハリオ) フィルターインコーヒーボトル 650ml ペールグレー 水出しコーヒー 日本製 プレゼント ギフト 贈り物 FIC-70-PGR 1,655円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

HARIO(ハリオ) カークコーヒーボトル 実用容量1000ml コールドブリュー ピッチャー ペールグレー 日本製 KAC-110-PGR 2,283円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

HARIO(ハリオ) 水出し珈琲ポット ブラック 1000mL コーヒー ピッチャー コールドブリュー 日本製 MCPN-14-B 1,182円 （46％オフ） Amazonで見る PR PR

HARIO(ハリオ) コールドブリュー コーヒーピッチャー ライズ 840mL 水出しコーヒー 食洗機対応 トライタン ブラック CBR-12-B 2,475円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

HARIO (ハリオ) V60 アイスコーヒー メーカー 2~4人用 VIC-02B 1,665円 （24％オフ） Amazonで見る PR PR

タンニン、カフェインを抑えてお茶がまろやかに！ HARIO（ハリオ）製お茶用フィルターインボトルが26％オフ！

HARIO(ハリオ) フィルターインボトル 実用容量750ml スモーキーグリーン 日本製 プレゼント ギフト 贈り物 FIB-75-SG 1,618円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

HARIO(ハリオ) フィルターインボトル カラフェ 耐熱ガラス 実用容量1000ml グレー 水出し茶 日本製 FIR-100-TGR 2,212円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

HARIO(ハリオ) コールドブリュー ティーピッチャー リリー 1200mL 水出しティー 水出しコーヒー 食洗機対応 トライタン ペールグレー CBL-12-PGR 2,100円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

麦茶にピッタリ！ レトロなデザインが涼しさを演出、HARIOの耐熱ガラス製フリーポットが

HARIO(ハリオ) 耐熱フリーポット レトロ レモン 冷水筒 実用容量1200ml 透明 黄色 耐熱ガラス製 熱湯・食洗器OK 麦茶ポット 日本製 FPR-12-LM 911円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

HARIO(ハリオ) ティーサーバー Simply 360度注口 700ml クリア ティーポット TS-70-HSV 2,618円 （43％オフ） Amazonで見る PR PR

HARIO(ハリオ) セラミックコーティング 真空 二重 保温ポット 実用容量 800ml コーヒーサーバー ブラック CHP-800-B 3,845円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年8月30日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

