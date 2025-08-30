»°±ºÍ§ÏÂ¡¡2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¸ÀµÚ¡Öº£¤Ç¸À¤¦¥¤¥¯¥á¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢·ë¹½¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»°±ºÍ§ÏÂ¡Ê73¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»°±º¤Ï1980Ç¯¤ËÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Ä¹ÃË¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°±ºÍ´ÂÀÏ¯¡¢¼¡ÃË¤ÏÇÐÍ¥¤Î»°±ºµ®Âç¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤¬Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤Û¤ó¤È¤ËÎ©ÇÉ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊâ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢Æó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Î°é¤ÆÊý¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡£¤«¤ß¤µ¤óÇ¤¤»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢»°±º¤Ï¡ÖÇ¤¤»¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£»Å»öÀ¨¤¯²Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤°¤é¤¤¤¬°ìÈÖ¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£¡Öº£¤Ç¸À¤¦¥¤¥¯¥á¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢·ë¹½¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»°±º¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢30Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÅ¾µ¡¡×¤Ç¡Ö¤â¤¦»Å»ö¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤È¤«¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡£·ëº§¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£