¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¡Åê¼ê¿ØÍðÄ´¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡¡ÄËº¨¤Î2Ï¢ÇÔ¡¡¾¾°æÍµ¼ù¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤3»Íµå¡¡¥É·³M25¤Ë
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹4¡½7¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¡Ë
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ë4¡½7¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤ÆÄËº¨¤Î2Ï¢ÇÔ¡£2¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¤³¤Î»þÅÀ¤Ç25¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï3²ó¤Ë¥¢¥é¥¨¥¹¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤ÎÎ¢¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ë¤Ï¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬ÍðÄ´¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯º¸ÏÓ¥³¥ë¥Æ¥¹¤¬3²ó5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¥é¥ë¥¿¡¢¥â¡¼¥¬¥ó¡¢¾¾°æÍµ¼ù¤È4Åê¼ê¤¬Á´¤Æ¼ºÅÀ¡£·×7¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡5²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾°æ¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÏ¢ÂÇ¤òµö¤·¤Æ1¼ºÅÀ¡£6²ó¤â²ó¤Þ¤¿¤®¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢2¤Ä¤Î»Íµå¤òµö¤¹¤Ê¤É2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¾¾°æ¤Î1»î¹ç3»Íµå¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£